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Правительство разрешило ЛУКОЙЛу создать охранную компанию

Правительство разрешило ЛУКОЙЛу создать частную охранную компанию
Летом был принят закон, который ужесточает требования к охране объектов ТЭК. Компании получили право учреждать частные охранные организации для защиты принадлежащих им объектов
ЛУКОЙЛ LKOH ₽4 687 +0,36% Купить
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

ЛУКОЙЛ получил право на учреждение корпоративной частной охранной организации, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, соучредителем ЛУКОЙЛа станет ООО «Частное охранное предприятие Агентство ЛУКОМ-а», их доли в уставном капитале организации составят по 50%.

Статс-секретарь — замглавы Минэнерго Анастасия Бондаренко сообщила, что ЛУКОЙЛ стал первой компанией топливно-энергетического комплекса, которая получила разрешение на создание корпоративной частной охранной организации. Перечень документов, который нужно предоставить компаниям, правительство утвердило в октябре.

Как отметила Бондаренко, с момента учреждения охранной организации до начала оказания ею услуг на объектах ТЭК потребуется шесть месяцев: месяц на регистрацию нового юрлица, пять — на процедуры, связанные с получением лицензии и приобретением оружия. «Учитывая, что изменения закона в части сужения круга субъектов, допущенных до охраны объектов ТЭК высокой и средней категории скоро вступят в силу, советуем оперативнее принимать решение о будущей форме построения собственной системы безопасности», — обратилась она к руководителям компаний.

Летом президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к охране объектов ТЭК. Объектам присваиваются высокая, средняя и низкая категории опасности. Первые смогут охранять подразделения и организации Росгвардии, ведомственные охраны «Газпрома», «Транснефти» и «Роснефти», а также частные охранные организации отдельных субъектов ТЭК; объекты средней категории — помимо вышеперечисленных, еще и частные организации, соответствующие специальным требованиям; низкой категории — еще и иные частные охранные организации.

В апреле Бондаренко говорила, что поправки разграничивают сферы применения законов о безопасности объектов ТЭК и о безопасности объектов транспортной инфраструктуры, они должны устранить проблему «дублирования требований и неясности, как обеспечивать безопасность ряда объектов в сложных случаях».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ЛУКОЙЛ охрана ЧОП правительство Минэнерго
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