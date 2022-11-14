В городах России сократили 200 маршрутов общественного транспорта

За год в городах России количество линий общественного транспорта снизилось на 4%, а число автобусов — на 7% на фоне санкций и проблем с комплектующими. На развитие транспорта в 25 городах нужно выделить ₽1 трлн, оценили в ВЭБе

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За последний год власти сократили 200 маршрутов наземного общественного транспорта в 84 крупнейших городах России, из них 190 автобусных линий и десять троллейбусных. Это следует из рейтинга городов по качеству общественного транспорта, который подготовила компания Simetra (занимается транспортным моделированием). Общее число маршрутов сократилось почти на 4%, передал РБК через представителя руководитель группы общественного транспорта Simetra Юрий Сурнин.

По данным компании, число автобусов, заявляемых для работы в этих городах, сократилось на 7% (с 61 тыс. до 56,7 тыс. единиц), суммарный парк троллейбусов и трамваев — на 3% (с 11,9 до 11,6 тыс.). В совокупности эти данные могут быть плохим сигналом, свидетельствующим о стагнации систем городских пассажирских перевозок, предупреждает Сурнин. В пресс-службе Минтранса не комментируют выводы исследования, но утверждают, что из бюджета продолжают вкладываться средства на обновление подвижного состава.

Почему сократилось число маршрутов и техники

Последний год оказался непростым для развития общественного транспорта в регионах, заявил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский (его комментарий приводится во вступлении к рейтингу Simetra, в пресс-службе ВЭБа его подтвердили). По его словам, разрыв сложившихся логистических цепочек, перебои с поставками комплектующих, рост цен и другие факторы затрудняли работу производителей подвижного состава и операторов перевозок.

После начала военной спецоперации на Украине западные страны ввели против России масштабные санкции, а зарубежные поставщики отказались работать с российскими компаниями, поэтому некоторым из них пришлось резко снижать производство. Например, Тихвинский вагоностроительный завод уходил в простой на 2,5 месяца — с середины мая до 1 августа — из-за дефицита подшипников, производимых в США. «В таких условиях сложно было ожидать кардинального прорыва в развитии общественного транспорта в городах. Ряд проектов модернизации транспортных систем был поставлен на паузу, по запущенным проектам имели место сдвиги графика реализации», — отмечает Цехомский.

Есть риски снижения производства подвижного состава или его потребительских свойств из-за проблем с импортной комплектацией в 2023 году, добавляет партнер Strategy Partners Александр Постников. Из-за сложностей с поставкой компонентов возможно снижение темпов обновления городского транспорта, соглашается член Общественной палаты, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Зотов объясняет сокращение числа линий общественного транспорта тем, что города стали принимать документы транспортного планирования, которые предполагают оптимизацию маршрутной сети при добавлении бесплатной пересадки. В итоге используется меньшее количество единиц техники, замечает он.

Однако в исследовании Simetra указывается, что интенсивность движения общественного транспорта снижается. За последний год средний интервал движения в 84 крупнейших городах России вырос с 16 до 19 минут, а среднее ожидание на остановке любого маршрута увеличилось с 1,8 до 2 минут. К тому же, по данным Росстата, за девять месяцев 2022 года пассажирооборот автобусного транспорта снизился на 1,2%, до 64,9 млрд пассажиро-километров.

Кто возглавил рейтинг В рейтинге городов России по качеству общественного транспорта, который существует с 2020 года, первое место заняла Пермь (73 балла из 100; в 2021-м — второе место), второе — Новокузнецк (72,8; шестое место), третье — Екатеринбург (72,7; первое место). У Астрахани, занявшей последнее место, — 34,2 балла. Пермь и Новокузнецк — города, которые провели комплексную реформу общественного транспорта в последние годы, их администрации на регулярной основе отслеживают и решают проблемы с таким транспортом, считают эксперты Simetra. В 2022-м в рейтинг включена Москва (83 балла), но вне зачета, так как у местных властей несравнимо больше финансовых и технологических возможностей. В столице эксперты указали на недостаточную самостоятельность наземного маршрутного транспорта, который в большой степени организован по принципу подвоза к линиям метрополитена. РБК направил запрос в пресс-службу дептранса.

Как власти поддерживают общественный транспорт

Городской пассажирский транспорт в регионах эксплуатируется сверх нормативов вплоть до аварийного состояния, говорит представитель крупнейшей лизинговой компании ГТЛК, которая в том числе занимается поставками такой техники. По данным ГТЛК, всего в России 440 тыс. автобусов, из них 84% — за пределами нормативного срока. Средний возраст составляет 17,4 года при полезном сроке использования десять лет. «Есть потребность и в расширении парков: в 40% регионов на 100 тыс. населения приходится менее 100 автобусов», — утверждает представитель компании. Обеспеченность жителей автобусами остается недостаточной для качественного транспортного обслуживания, соглашается завотделом экономики транспорта НИИ автомобильного транспорта Антон Белогребень.

В 2022 году в федеральном бюджете предусмотрено 2,65 млрд руб. на обновление подвижного состава общественного транспорта в городах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили РБК в пресс-службе Минтранса. Эти средства выделяются с применением механизма лизинга и субсидирования до 60% стоимости транспортного средства.

За счет этих денег в девять агломераций будет поставлено 353 новых автобуса и троллейбуса (271 автобус на газомоторном топливе, 59 автобусов на дизельном топливе и 23 троллейбуса). В 2023-м на эти цели заложено 3,26 млрд руб. Суммарно в 2022–2024 годах в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» в 21 городскую агломерацию поступит 1161 единица нового общественного транспорта.

Для обеспечения платежеспособного спроса на российскую технику ГТЛК разработала инвестпроект с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). До 2024 года она планирует заказать на российских заводах свыше 4,4 тыс. автобусов на общую сумму 73 млрд руб., из них 44 млрд руб. на средства ФНБ, сообщили в пресс-службе компании. Она также предлагает продлить программу развития общественного транспорта на 2025 год и далее.

Для развития городского наземного электрического транспорта в регионах уже в 2023 году надо запустить новую федеральную целевую программу объемом не менее 500 млрд руб., заявил председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев в ходе парламентских слушаний в начале октября. По его мнению, деньги на покупку новых трамваев и троллейбусов для регионов должны направляться из федерального бюджета как минимум до 2030 года и быть безвозвратными.

Сейчас на обновление городского электротранспорта из бюджета в 2022–2026 годах планируется выделить 100 млрд руб., напоминает представитель ВЭБа. А вся программа оценена в 392 млрд руб., в которые также входят средства ФНБ, кредит ВЭБа по субсидируемой ставке и федеральная субсидия на финансирование капитальных затрат. В апреле 2022 года правительство одобрило первые десять заявок городов на обновление электротранспорта на общую сумму 237 млрд руб., которые предусматривают поставку более 600 вагонов трамваев и около 300 электробусов, а также строительство и реконструкцию более 700 км трамвайных путей и около 90 зарядных станций для электробусов.

Представитель ВЭБа считает, что общая потребность в финансировании такой модернизации только в 25 городах России составляет около 1 трлн руб. Но на фоне текущей ситуации в экономике, наоборот, есть риск сокращения финансирования развития общественного транспорта, опасается Постников. Министр транспорта Виталий Савельев, который присутствовал на совещании в Госдуме в октябре, также говорил, что расширение программы необходимо, но предупреждал, что она может финансироваться исходя из возможностей федерального бюджета.