Миллионы вышли из тени: что нужно знать о поддержке самозанятых

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По данным Федеральной налоговой службы (ФНС) на конец октября 2022 года, число самозанятых в России достигло 6 млн, а их доходы с момента старта в 2019 году эксперимента по введению специального налогового режима превысили 1,5 трлн руб. Эксперты Strategy Partners в своем недавнем исследовании прогнозируют дальнейший рост числа самозанятых в России. «Институт самозанятости — интересный феномен, попытка вывести из тени сферу, которая всегда была серой. Эксперимент, который начался пять лет назад, оказался успешным», — прокомментировала исследование управляющий партнер Strategy Partners Валерия Плотникова.

Статус самозанятого дает возможность человеку выйти из серой зоны и работать легально. Зарегистрироваться в качестве самозанятого сегодня можно в любом регионе России. Физические лица и индивидуальные предприниматели, перешедшие на специальный налоговый режим (самозанятые), платят с доходов от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке — 4% за платежи от физлиц и 6% — от юрлиц. По данным ФНС России на июнь 2022 года, средний возраст самозанятых составляет 35 лет. Самому молодому — 14 лет, а самому пожилому самозанятому исполнилось 94 года.

Поддержка самозанятых со стороны государства является одним из приоритетных направлений развития малого и среднего бизнеса до 2030 года. С июня 2020 года Минэкономразвития распространило на самозанятых отдельные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), доступные по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». Речь идет, прежде всего, о финансовой, имущественной, информационной, консультационной и образовательной помощи. Сегодня меры поддержки со стороны государства доступны практически во всех сферах деятельности самозанятых.

Поддержка через центры «Мой бизнес»

Основная задача центров «Мой бизнес» — оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам в режиме «одного окна». Центры создаются благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». На сегодняшний день 443 центра поддержки предпринимателей «Мой бизнес» действуют в 84 субъектах федерации. На одной площадке они объединяют несколько объектов инфраструктуры: центр поддержки предпринимательства (ЦПП), центр инноваций социальной сферы, центр поддержки народно-художественных промыслов, региональный экспортный центр, организации финансовой поддержки: гарантийной и микрофинансовой, а также другие организации.

От идеи до реализации: кому и зачем нужны центры «Мой бизнес» Национальные проекты



Например, самозанятые могут обратиться в региональные центры «Мой бизнес» за оказанием образовательной поддержки. «Мы обращались в «Мой бизнес», ходили на несколько видов обучения: и по запуску интернет-рекламы, и на офлайн-мероприятия, — рассказала РБК основательница столярной мастерской theyellowroom, самозанятая Кристина Ядыкина. — На офлайн-мероприятия ходили, чтобы понять, как нам действующую мастерскую сделать более эффективной. Обучение помогло все структурировать, лучше выстроить систему».

В центрах «Мой бизнес» самозанятые могут получить и консультационные услуги: по вопросам начала собственного дела, финансового планирования (бюджетирование, оптимизация налогообложения, бухгалтерские услуги, привлечение инвестиций и займов), правового обеспечения. Одной из популярных услуг являются консультации по вопросам маркетингового сопровождения деятельности: разработка маркетинговой стратегии, рекламной кампании, дизайна, организация системы сбыта товаров и услуг.

«Я обратился в «Мой бизнес» летом этого года. Нам оказали помощь в приобретении и спонсировании рекламы. Мы выбрали рекламу на региональном телевидении и на протяжении двух недель о нашей театральной студии крутилась реклама», — рассказал другой собеседник РБК, самозанятый Павел Пирожков, основатель и худрук смоленского театра-студии «Вишневый пирог».

Кроме того, центры «Мой бизнес» помогают самозанятым выйти на электронные торговые площадки. Речь идет о содействии в регистрации личного кабинета и ежемесячного продвижения продукции. В частности, такой мерой поддержки воспользовалась Кристина Ядыкина из новосибирской мастерской theyellowroom. «Там подписывается трехсторонний договор с исполнителем и агентством, которое помогает создавать карточки, проводит обучение, занимается аналитикой: советует, какие товары лучше выводить на маркетплейсы», — поделилась она своим опытом.

«Также нам была оказана информационная поддержка в виде консультаций: юридическая, маркетологическая, общая консультация по возможностям поддержки», — перечисляет Пирожков из «Вишневого пирога».

Финансовая поддержка

Одна из популярных финансовых мер поддержки для самозанятых по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» — микрозаймы в размере до 1 млн руб. сроком на три года, предоставляемые государственными микрофинансовыми организациями (МФО) под ставку не более ключевой ставки Банка России (на момент выхода материала она составляет 7,5% годовых). МФО предлагают разные программы микрозаймов, льготная процентная ставка по которым варьируется в зависимости от категории заемщика, вида деятельности, срока предоставления и размера микрозайма, а также наличия залогового обеспечения. Взять микрозаем самозанятые могут на различные цели, включая покупку расходных материалов, оплату коммунальных услуг, оплату аренды помещения и другое.

Недавно созданная финансовая поддержка коснулась самозанятых, которые ведут личное подсобное хозяйство, производят молочную продукцию и корма для ценных видов лосося и осетров. Для них стали доступны льготные кредиты по ставке от 1 до 5% годовых. Это касается как краткосрочных займов, так и инвестиционных кредитов на срок до 12 лет.

Кроме того, самозанятые могут претендовать на поддержку по программе Национальной гарантийной системы. Это трехуровневая система гарантийных организаций, включающая в себя АО «Корпорация МСП», АО «МСП Банк» и региональные гарантийные организации. Гарантийная поддержка может понадобиться в случае, если при обращении в банк за кредитом залоговое обеспечение оказывается недостаточным.

Имущественная поддержка

На территории отдельных центров «Мой бизнес» созданы коворкинги и бизнес-инкубаторы, которые самозанятые могут взять в аренду на льготных условиях. В частности, коворкинги с оборудованными рабочими местами и выходом в интернет можно арендовать на срок до одного года. Бизнес-инкубаторы предоставляют в аренду помещения самозанятым, срок деятельности которых от момента госрегистрации до подачи заявки на конкурс по предоставлению в аренду помещений и оказание услуг бизнес-инкубатором не превышает трех лет.

Кроме того, с 11 июня 2022 года самозанятые могут арендовать государственное и муниципальное имущество без торгов. До этого они могли брать такое имущество в аренду только по результатам конкурса или аукциона.

Результаты

По данным Минэкономразвития, в 2021 году государственную поддержку получили 70 тыс. самозанятых граждан. В планах ведомства к 2024 году увеличить этот показатель до 240 тыс. человек.

Павел Пирожков из театра-студии «Вишневый пирог» объясняет обращение за господдержкой непростыми временами: «Мы начали с нуля, не было первичного капитала, за нашими спинами были только опыт и образование, поэтому обратились к государству. Это актуально, времена такие, что государство должно подставлять плечо». Он также высказался в пользу системного подхода к организации поддержки самозанятых. «Но хорошо, что есть хотя бы такая помощь», — добавил он.

Положительным считает свой опыт обращения за господдержкой и Кристина Ядыкина. «Самым детальным мне показался курс по запуску интернет-рекламы. С момента обучения прошел месяц, а я до сих пор разбираюсь в информации, которую нам выдали: в презентации около 300 слайдов, это все можно долго и качественно изучать. Спикеры очень активные, к ним всегда можно обратиться, получить ответ на свой вопрос. Могу сказать, что меры поддержки самозанятых очень хорошие», — заключила она.