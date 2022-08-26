От идеи до реализации: кому и зачем нужны центры «Мой бизнес»
Центры «Мой бизнес», которые открываются благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», охватили почти все регионы России. На сегодняшний день 443 центра поддержки предпринимателей «Мой бизнес» работают в 84 субъектах. Рассказываем, как работают такие центры, и какую поддержку в них могут получить начинающие предприниматели.
Что такое центры «Мой бизнес»
Идея создания центров «Мой бизнес» принадлежит Министерству экономического развития России. Речь идет об объединении организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на единой площадке и оказании услуг и поддержки предпринимателям в открытии и развитии своего дела по принципу «одного окна».
Центры «Мой бизнес» ориентированы на помощь предпринимателям в решении разных задач: от поиска идей и помощи в выборе правовой формы (ИП или ООО) до регистрации бизнеса, предоставления готовых кейсов и инструкций из разных сфер. В частности, в центрах «Мой бизнес» можно оформить ИП, провести аудит компании, узнать о мерах господдержки и как ими воспользоваться, получить услуги маркетинга и продвижения на рынке и т.д.
Первые такие центры появились еще до начала реализации национального проекта. До 1 января 2019 года функционировал 21 центр поддержки по всей стране. С начала 2019 года официальное открытие прошло уже в 40 центрах «Мой бизнес» в разных регионах России. Сегодня центры функционируют в 84 субъектах Российской Федерации.
«Центры «Мой бизнес» задумывались как «одно окно» для получения всех государственных услуг для предпринимателей, но мы наращиваем круг компетенций центров и сегодня центр «Мой бизнес» — это помощник для предпринимателя любого масштаба и на всех этапах развития его дела от создания до масштабирования. В каждом регионе есть свои уникальные практики поддержки каждой предпринимательской группы. У центров есть возможность обменяться лучшими практиками и кейсами на внутренних стратегических мероприятиях различного формата. Одно из таких мероприятий прошло в июле на «Архызе», для органов власти и центров прошли тренинговые мероприятия и изучения кейсов, были определены и отмечены лучшие практики поддержки бизнеса. Самые интересные идеи смогут получить развитие на федеральном уровне, — объясняет замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова. — Мы стараемся расширять работу и за рамками возможностей Национального проекта и реализуем, например, проекты с крупными интернет-компаниями — маркетплейсами, соцсетями, порталами платформенной занятости. Прямо сейчас идет программа c VK, в рамках которой каждый предприниматель может удвоить свой рекламный бюджет».
Какие госуслуги можно получить в центрах «Мой бизнес»
В формате «одного окна» предпринимателям доступны как государственные, так и муниципальные услуги, некоторые справки и документы, необходимые для начала и развития бизнеса:
По части ФНС можно получить:
- регистрацию юридического лица;
- получение статуса индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства;
- консультацию в выборе системы налогообложения, информацию о существующих сборах и страховых взносах и обязанностей по их уплате;
- выписку и другие сведений из Единого государственного реестра налогоплательщиков.
По части Росреестра предпринимателям доступны:
- постановка на государственный кадастровый учет недвижимого имущества и регистрация права на него;
- сведения из Единого государственного реестра недвижимости.
По части Росимущества:
- Выдача выписок из Реестра федерального имущества;
- Подбор информации о недвижимом имуществе.
Среди услуг от региональных и муниципальных властей доступны получение лицензии на отдельные виды деятельности, а также разрешение на капитальное строительство объекта, и его ввод в эксплуатацию. Кроме того, в центрах «Мой бизнес» можно получить услуги, связанные с предоставлением земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, арендовать у муниципалитета недвижимость, получить разрешение на осуществление перевозок и др.
«К нам лучше приходить, когда уже есть примерное понимание, чем хочется заниматься. Сотрудники помогут в первых шагах: в какой форме лучше зарегистрироваться, какую систему налогообложения выбрать. Расскажут, какие возможности открываются после регистрации, какие меры поддержки можно получить», — рассказывает заместитель директора астраханского центра «Мой бизнес» Мария Иншина.
Какую поддержку можно получить в центрах «Мой бизнес»
Поручительства и гарантии
- по договорам микрозайма, кредита, лизинга, предоставления гарантии, если у получателя нет или недостаточно залога. Поручителем может стать «Корпорация МСП» или региональная гарантийная организация (РГО).
Льготная аренда
- оборудованного рабочего места в коворкингах;
- офиса/производственного помещения в бизнес-инкубаторах;
- государственного или муниципального имущества (помещения, земли, оборудования, транспорта).
Поиск клиентов
- Работа с маркетплейсами — торговыми площадками, где продаются услуги или товары разных компаний (консультации по анализу конкурентов, документации по работе на маркетплейсах и др.);
- Маркетинговое сопровождение, создание и продвижение бренда и помощь в сбыте продукции, создание сайта, фотосессия продукции, размещение рекламы и публикации;
- Участие в бизнес-миссиях — поездках предпринимателей в регионы России или другие страны для проведения переговоров, поиска новых клиентов и обмена опытом.
К примеру, структурное подразделение «Мой бизнес» Коми — Республиканский центр поддержки экспорта — в конце июня организовал поездку предпринимателей с бизнес-миссией в Стамбул. При сопровождении специалистов центра «Мой бизнес» представители компаний из Коми смогли найти потенциальных иностранных покупателей, заключить экспортные контракты и наладить деловые контакты.
Чем еще могут быть полезны центры «Мой бизнес»
В центрах можно получить дополнительные знания по бизнесу. Речь идет об образовательных программах, рассчитанных на широкую аудиторию: действующие и потенциальные предприниматели, студенты, женщины, бывшие военнослужащие, пенсионеры. В основе курсов для предпринимателей — обучающие программы, одобренные Министерством экономического развития.
«Исследование, которые мы провели совместно с партнерами на базе Центов «Мой бизнес» показало, больше всего людей учатся по направлениям «Вдохновение и старт бизнеса» — 32,4%; «Акселерация и развитие бизнеса» — 16,8%; «Управление персоналом» — 13,7%; «Привлечение клиентов и продажи» — 9,1%, — рассказала замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. — Знания в сфере предпринимательства — это ценный капитал, который необходим каждому предпринимателю и который всегда можно пополнить на нашей инфраструктуре на портале МСП.РФ и очно в Центрах «Мой бизнес».
Программы различаются в зависимости от регионов и ориентированы на особенности локального бизнеса. Форматы обучения также могут быть разными — начиная от онлайн-программ до мастер-классов, тренингов и семинаров. Так, Брянский областной центр «Мой бизнес» с 2019 года реализует проект «Наставничество», в рамках которого провел более 40 встреч различных форматов: нетворкинги и мастер-классы, выездные и виртуальные бизнес-экскурсии на предприятия региона. Во время таких встреч своим опытом, наработками и секретами ведения бизнеса с участниками проекта делятся успешные предприниматели из различных сфер — от промышленного производства до индустрии красоты.
В центре «Мой бизнес» Липецкой области, например, в начале июля прошел бесплатный тренинг для начинающих предпринимателей «Основы бизнес-планирования». Его целью было научить участников тренинга генерировать идеи и решения для своих проектов. Кроме того, начинающим предпринимателям рассказали о существующих мерах региональной поддержки.
На портале «Мой бизнес» предприниматели могут найти актуальную информацию об антикризисных мерах поддержки. В их числе — помощь инвестиционным проектам в сфере промышленности, мораторий на возбуждение дел о банкротстве, упрощение процедуры урегулирования задолженностей и т.д.