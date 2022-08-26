От идеи до реализации: кому и зачем нужны центры «Мой бизнес»

За три года действия нацпроекта по поддержке предпринимательства по всей России были открыты более 400 центров «Мой бизнес». Их целью является помощь в открытии и развитии своего бизнеса в формате «одного окна»

Фото: мойбизнес.рф

Центры «Мой бизнес», которые открываются благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», охватили почти все регионы России. На сегодняшний день 443 центра поддержки предпринимателей «Мой бизнес» работают в 84 субъектах. Рассказываем, как работают такие центры, и какую поддержку в них могут получить начинающие предприниматели.

Что такое центры «Мой бизнес»

Идея создания центров «Мой бизнес» принадлежит Министерству экономического развития России. Речь идет об объединении организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на единой площадке и оказании услуг и поддержки предпринимателям в открытии и развитии своего дела по принципу «одного окна».

Центры «Мой бизнес» ориентированы на помощь предпринимателям в решении разных задач: от поиска идей и помощи в выборе правовой формы (ИП или ООО) до регистрации бизнеса, предоставления готовых кейсов и инструкций из разных сфер. В частности, в центрах «Мой бизнес» можно оформить ИП, провести аудит компании, узнать о мерах господдержки и как ими воспользоваться, получить услуги маркетинга и продвижения на рынке и т.д.

Первые такие центры появились еще до начала реализации национального проекта. До 1 января 2019 года функционировал 21 центр поддержки по всей стране. С начала 2019 года официальное открытие прошло уже в 40 центрах «Мой бизнес» в разных регионах России. Сегодня центры функционируют в 84 субъектах Российской Федерации.

«Центры «Мой бизнес» задумывались как «одно окно» для получения всех государственных услуг для предпринимателей, но мы наращиваем круг компетенций центров и сегодня центр «Мой бизнес» — это помощник для предпринимателя любого масштаба и на всех этапах развития его дела от создания до масштабирования. В каждом регионе есть свои уникальные практики поддержки каждой предпринимательской группы. У центров есть возможность обменяться лучшими практиками и кейсами на внутренних стратегических мероприятиях различного формата. Одно из таких мероприятий прошло в июле на «Архызе», для органов власти и центров прошли тренинговые мероприятия и изучения кейсов, были определены и отмечены лучшие практики поддержки бизнеса. Самые интересные идеи смогут получить развитие на федеральном уровне, — объясняет замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова. — Мы стараемся расширять работу и за рамками возможностей Национального проекта и реализуем, например, проекты с крупными интернет-компаниями — маркетплейсами, соцсетями, порталами платформенной занятости. Прямо сейчас идет программа c VK, в рамках которой каждый предприниматель может удвоить свой рекламный бюджет».

Какие госуслуги можно получить в центрах «Мой бизнес»

Читайте на РБК Pro Pro Какие акции покупали в последнее время Далио, Сорос и другие миллиардеры Какие акции покупали в последнее время Далио, Сорос и другие миллиардеры Статьи Pro От этих акций избавились Саймонс, Маркс и другие миллиардеры: обзор От этих акций избавились Саймонс, Маркс и другие миллиардеры: обзор Статьи Pro Почему санкции могут укрепить рубль, но только на короткий период Почему санкции могут укрепить рубль, но только на короткий период Статьи Pro Как компании перейти на режим работы «меньше, но лучше» Как компании перейти на режим работы «меньше, но лучше» Статьи Pro Какие ошибки управленцев лишают сотрудников мотивации в сложных условиях Какие ошибки управленцев лишают сотрудников мотивации в сложных условиях Инструкции Pro Зачем злоумышленникам ваши персональные данные и как избежать утечек Зачем злоумышленникам ваши персональные данные и как избежать утечек Инструкции Pro x The Economist Вместо Alibaba: какие компании теперь процветают в Китае — The Economist Вместо Alibaba: какие компании теперь процветают в Китае — The Economist Статьи Pro «Победа у нас в кармане»: какие шесть признаков выдадут юриста-мошенника «Победа у нас в кармане»: какие шесть признаков выдадут юриста-мошенника Инструкции

В формате «одного окна» предпринимателям доступны как государственные, так и муниципальные услуги, некоторые справки и документы, необходимые для начала и развития бизнеса:

По части ФНС можно получить:

регистрацию юридического лица;

получение статуса индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства;

консультацию в выборе системы налогообложения, информацию о существующих сборах и страховых взносах и обязанностей по их уплате;

выписку и другие сведений из Единого государственного реестра налогоплательщиков.

По части Росреестра предпринимателям доступны:

постановка на государственный кадастровый учет недвижимого имущества и регистрация права на него;

сведения из Единого государственного реестра недвижимости.

По части Росимущества:

Выдача выписок из Реестра федерального имущества;

Подбор информации о недвижимом имуществе.

Среди услуг от региональных и муниципальных властей доступны получение лицензии на отдельные виды деятельности, а также разрешение на капитальное строительство объекта, и его ввод в эксплуатацию. Кроме того, в центрах «Мой бизнес» можно получить услуги, связанные с предоставлением земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, арендовать у муниципалитета недвижимость, получить разрешение на осуществление перевозок и др.

«К нам лучше приходить, когда уже есть примерное понимание, чем хочется заниматься. Сотрудники помогут в первых шагах: в какой форме лучше зарегистрироваться, какую систему налогообложения выбрать. Расскажут, какие возможности открываются после регистрации, какие меры поддержки можно получить», — рассказывает заместитель директора астраханского центра «Мой бизнес» Мария Иншина.

Какую поддержку можно получить в центрах «Мой бизнес»

Поручительства и гарантии

по договорам микрозайма, кредита, лизинга, предоставления гарантии, если у получателя нет или недостаточно залога. Поручителем может стать «Корпорация МСП» или региональная гарантийная организация (РГО).

Льготная аренда

оборудованного рабочего места в коворкингах;

офиса/производственного помещения в бизнес-инкубаторах;

государственного или муниципального имущества (помещения, земли, оборудования, транспорта).

Поиск клиентов

Работа с маркетплейсами — торговыми площадками, где продаются услуги или товары разных компаний (консультации по анализу конкурентов, документации по работе на маркетплейсах и др.);

Маркетинговое сопровождение, создание и продвижение бренда и помощь в сбыте продукции, создание сайта, фотосессия продукции, размещение рекламы и публикации;

Участие в бизнес-миссиях — поездках предпринимателей в регионы России или другие страны для проведения переговоров, поиска новых клиентов и обмена опытом.

К примеру, структурное подразделение «Мой бизнес» Коми — Республиканский центр поддержки экспорта — в конце июня организовал поездку предпринимателей с бизнес-миссией в Стамбул. При сопровождении специалистов центра «Мой бизнес» представители компаний из Коми смогли найти потенциальных иностранных покупателей, заключить экспортные контракты и наладить деловые контакты.

Чем еще могут быть полезны центры «Мой бизнес»

В центрах можно получить дополнительные знания по бизнесу. Речь идет об образовательных программах, рассчитанных на широкую аудиторию: действующие и потенциальные предприниматели, студенты, женщины, бывшие военнослужащие, пенсионеры. В основе курсов для предпринимателей — обучающие программы, одобренные Министерством экономического развития.

«Исследование, которые мы провели совместно с партнерами на базе Центов «Мой бизнес» показало, больше всего людей учатся по направлениям «Вдохновение и старт бизнеса» — 32,4%; «Акселерация и развитие бизнеса» — 16,8%; «Управление персоналом» — 13,7%; «Привлечение клиентов и продажи» — 9,1%, — рассказала замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. — Знания в сфере предпринимательства — это ценный капитал, который необходим каждому предпринимателю и который всегда можно пополнить на нашей инфраструктуре на портале МСП.РФ и очно в Центрах «Мой бизнес».

Программы различаются в зависимости от регионов и ориентированы на особенности локального бизнеса. Форматы обучения также могут быть разными — начиная от онлайн-программ до мастер-классов, тренингов и семинаров. Так, Брянский областной центр «Мой бизнес» с 2019 года реализует проект «Наставничество», в рамках которого провел более 40 встреч различных форматов: нетворкинги и мастер-классы, выездные и виртуальные бизнес-экскурсии на предприятия региона. Во время таких встреч своим опытом, наработками и секретами ведения бизнеса с участниками проекта делятся успешные предприниматели из различных сфер — от промышленного производства до индустрии красоты.

В центре «Мой бизнес» Липецкой области, например, в начале июля прошел бесплатный тренинг для начинающих предпринимателей «Основы бизнес-планирования». Его целью было научить участников тренинга генерировать идеи и решения для своих проектов. Кроме того, начинающим предпринимателям рассказали о существующих мерах региональной поддержки.