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«Союзцемент» заявил о рисках для заводов в России из-за дешевого импорта

Производители заявили о проблемах для заводов в России из-за импорта дешевого цемента
Поставки цемента из Белоруссии в Россию выросли на 61% из-за санкций, утверждают участники рынка. По их прогнозу, дальнейший рост импорта приведет к проблемам у российских производств. В Минпромторге эти опасения не разделяют
Вид на Белорусский цементный завод
Вид на Белорусский цементный завод (Фото: belcement.by)

В сентябре—октябре 2022 года поставки цемента из Белоруссии в Россию выросли на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 434,1 тыс. т, следует из данных аналитической компании СМПРО, предоставленных РБК. Всего за январь—октябрь в Россию было ввезено 1,27 млн т белорусского цемента (+11%). Для сравнения: за весь прошлый год было ввезено 1,3 млн т из Белоруссии. Рост импорта фиксирует и Союзцемент, который объединяет крупнейших российских производителей цемента, а также предприятия из Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Белоруссия — крупнейший экспортер цемента в Россию, на нее приходится более 70% от общего объема поставок. В целом за десять месяцев импорт вырос на 9,3%. Поставки также нарастили Иран и Египет, а Турция и Казахстан, наоборот, сократили.

По итогам октября доля белорусского цемента в 20 российских регионах выросла почти в два раза, с 5,5 до 9,5%, отмечает СМПРО. С учетом отдаленных регионов, куда невыгодно возить из Белоруссии, его доля на российском рынке в октябре составила 3,7% (в целом за прошлый год — 2,2%).

В пресс-службе Минпромторга сообщили РБК, что участники рынка обращались в ведомство из-за роста импорта из Белоруссии. «На данный момент их информация о росте поставок цемента из Республики Беларусь не подтверждается, Минпромторг не фиксирует рост поставок», — подчеркнули там.

В Минпромторге ссылаются на данные Федеральной таможенной службы, согласно которым импорт цемента в январе—октябре снизился на 21%, но объемы поставок в тоннах не уточняют. В пресс-службе ФТС лишь сказали, что не раскрывают ни показатели объемов, ни динамику по отдельным позициям импорта. Таможенная статистика была засекречена в апреле, после начала военной спецоперации на Украине и введения западных санкций.

Управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь сказал РБК, что компания собирает данные непосредственно с предприятий, а таможенная статистика может быть не полной из-за того, что Россия и Белоруссия входят в ЕАЭС и цемент на границе не подлежит обязательному таможенному досмотру. В пресс-службе ФТС на момент публикации не уточнили, может ли из-за этого таможенная статистика по ввозу цемента из Белоруссии быть неполной. Но там отметили, что между территориями государств — членов ЕАЭС товары перемещаются свободно без применения таможенного декларирования и государственного контроля.

В каких регионах вырос импорт

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В январе—октябре 2022 года больше всего выросли поставки цемента из Белоруссии в Ленинградскую область — они увеличились на 40%, до 567,1 тыс. т. Доля белорусского цемента в этом регионе в октябре составила 25,1% (в среднем в 2021 году — 13,9%).

На втором месте Московский регион, куда импорт цемента вырос в 17 раз, до 141,7 тыс. т. За весь прошлый год туда было завезено лишь 13,3 тыс. т. В итоге его доля составила 5% против незначительных 0,1% в прошлом году.

Однако, согласно данным СМПРО, потребление цемента в обоих регионах в этом году снизилось. В Московской области, которая занимает первое место по использованию этого материала, оно сократилось на 4,7%, до 9 млн т. В Ленобласти — на 3%, до 2,8 млн т.

По информации СМПРО, поставки в Россию нарастили два завода на востоке Белоруссии — Белорусский цементный завод и «Кричевцементношифер». РБК направил запросы в эти предприятия.

В чем причины увеличения поставок из Белоруссии

Гузь связывает рост поставок с ограничениями продаж белорусского цемента в Европу и недостаточным уровнем спроса на внутреннем рынке. «Российский рынок получается единственным, куда можно сбрасывать избыточные объемы без риска затоваривания собственного внутреннего», — поясняет он.

В июле 2022 году вступил в силу запрет на поставки как российского, так и белорусского цемента в ЕС. Из-за этого белорусские предприятия не могут поставлять его даже в Калининградскую область, где они занимали почти 41% рынка в прошлом году. На Калининград приходилось 18% всего белорусского импорта в Россию.

Резкий рост объемов продаж в других регионах возможен только за счет больших дисконтов, говорит Гузь. Под его словам, белорусские предприятия предлагают цемент дешевле российского на 5% и более, а также товарные кредиты, то есть отсрочку платежа. Производители цемента из Белоруссии получают значительное количество субсидий и иных льгот со стороны государства, добавляет Вячеслав Шматов, председатель правления Союзцемента и генеральный директор крупнейшего в России производителя цемента «Евроцемент». Среди мер господдержки, например, погашение задолженности по кредитам, освобождение от налога на недвижимость и земельного налога, указывает он.

Какие могут быть последствия для рынка

Резкое увеличение белорусского импорта совпало с сезонным спадом потребления цемента на российском рынке и изменило доли рынка других производителей, говорит Шматов. По его словам, на некоторых цементных предприятиях в Центральном федеральном округе и Северо-Западе происходит затаривание силосов, то есть бункеров для хранения сухого цемента, и возникает риск внеплановой остановки цементных печей.

В январе—октябре 2022 года импорт цемента составил 1,74 млн т, а по итогам года может достичь 2,2 млн т, в том числе 1,5 млн т из Белоруссии, оценивает Шматов. В следующем году он может превысить 5 млн т — примерно поровну из Ирана и Белоруссии, добавляет он. Рост импорта до 5 млн т возможен, соглашается Гузь. Например, в 2007 году импорт составлял 2,1 млн т, а в 2008 году он вырос до рекордных 7,3 млн т. Но, по мнению управляющего партнера СМПРО, распределение по странам-импортерам будет другое: он называет пять основных поставщиков — Белоруссию, Казахстан, Иран, Турцию и Китай.

Рост импорта до 5 млн т приведет к вытеснению с рынка и закрытию двух-трех российских цементных заводов, предупреждает Шматов. По расчетам Гузя, увеличение импорта на 1 млн т означает закрытие одного цементного завода.

По итогам 2021 года объем производства цемента в России, по данным Союзцемента, составил почти 60 млн т. Крупнейшие производители — «Евроцемент», который занимает 27,2% рынка, «Газметаллпроект» (9,8%), Holcim (8,5%), «Сибцем» (8,2%). Потенциальные заявленные мощности цементных заводов составляют 95–105 млн т в год, в это число входят в том числе законсервированные производства, отмечали ранее в Минпромторге. По данным СМПРО, в России насчитывается 65 площадок по производству цемента (58 цементных заводов полного цикла и семь помольных установок), из них семь предприятий законсервировано.

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стройматериалы импорт Белоруссия цемент
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