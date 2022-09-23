Производители цемента попросили о скидках на грузовые перевозки зимой
Крупнейший в России производитель цемента «Евроцемент» предложил правительству ввести дифференцированные тарифы на грузовые железнодорожные перевозки для строительных грузов. Об этом говорится в двух письмах гендиректора компании Вячеслава Шматова вице-премьеру Марату Хуснуллину, курирующему сферу строительства, и первому вице-премьеру Андрею Белоусову (курирует железнодорожный транспорт).
Копии обоих писем, направленных 22 сентября, есть у РБК. Их подлинность подтвердили в пресс-службе «Евроцемента».
Шматов предлагает разделить тарифы на грузовые железнодорожные перевозки строительных грузов на зимние и летние и зимой предоставлять скидки на перевозку стройматериалов. Зимой активность закупки материалов, как и строительства, низкая. Подавляющая часть строительных работ традиционно проводится в теплое время года, и стройматериалы, как правило, закупают в это же время.
По мнению Шматова, скидки станут стимулом для потребителей цемента «к сглаживанию» сезонности потребления стройматериалов и формированию запасов. В то же время РЖД и собственники вагонов получат «явный эффект» в виде более равномерной загрузки инфраструктуры и человеческих ресурсов, отмечает глава «Евроцемента». Он просит Хуснуллина и Белоусова рассмотреть эти предложения и оказать содействие в их реализации.
РБК направил запрос представителям Хуснуллина и Белоусова. Представитель РЖД отказался от комментариев.
Почему производители цемента попросили скидки
Просьба о дифференциации железнодорожных тарифов связана с их возможным ростом в 2023 году. В середине сентября РЖД предложили проиндексировать железнодорожные тарифы на перевозку всех видов грузов на 9,8%. По данным источников «Коммерсанта», основной предпосылкой для индексации тарифа стала необходимость финансирования расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей для увеличения пропускной способности.
В 2022 году тарифы РЖД уже были проиндексированы в два раза: на 7,7% в начале года и еще на 11% с 1 июня. Представитель Белоусова 15 сентября говорил РБК, что решение о новой индексации тарифов РЖД пока не принято. «Рост тарифа должен быть увязан с размерами инвестпрограммы РЖД и зависит от того, до чего по ней доспорятся», — добавлял федеральный чиновник.
Планируемое повышение железнодорожных тарифов приведет к увеличению финансовой нагрузки на цементные предприятия, росту цен на цемент, снижению доступности жилья и дополнительным расходам бюджета на строительство и содержание инфраструктуры, предупреждает Шматов.
При индексации тарифов, которую предлагают РЖД, стоимость стройматериалов больше всего вырастет в Сибири и на Дальнем Востоке, говорит управляющий партнер аналитической компании СМПРО Владимир Гузь. «Из-за того что в этих регионах самые большие расстояния перевозок, материалы здесь могут вырасти в цене на 5% и более», — полагает он. В остальных регионах России рост цен на стройматериалы из-за роста стоимости железнодорожных перевозок составит 1–3%. Цены на цемент с учетом доставки за январь—июль 2022 года уже выросли на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в аналитическом отчете «Евроцемента».
Дифференциация тарифов по временам года — обоснованное решение, поскольку накопление запасов вне сезона снизит нагрузку и на производителей, и на железнодорожников, считает Гузь. «Цементная промышленность, как и в целом промышленность стройматериалов, носит ярко выраженный сезонный характер. И любые предложения, нацеленные на работы в несезон, повлияют на снижение себестоимости строительства без ущерба для РЖД», — отмечает эксперт.
По итогам января—июля 2022 года производство цемента в России выросло на 7% в годовом выражении, потребление — на 6,3%. В то же время импорт цемента снизился на 9%, а экспорт — почти на 22%.
Базовый сценарий развития рынка жилья, разработанный Минстроем, предполагает, что в 2024 году объем ввода жилья, строительство которого начнется в этом году, снизится на 3% относительно уровня прошлого года (92,6 млн кв. м), до 90 млн кв. м. А пессимистичный сценарий ведомства закладывает снижение на 22%.