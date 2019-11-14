Владелец турецкого Anex Tourism объявил о покупке «Интуриста»

«Интурист», российская «дочка» разорившегося британского турхолдинга Thomas Cook, достанется Anex Tourism. Эта турецкая группа связана с конкурентом «Интуриста», российским туроператором Anex Tour

Основатель турецкой Anex Tourism Нешет Кочкар заявил местному изданию Turizmguncel о покупке российского туроператора «Интурист». Подробности сделки он не сообщил, пообещав сделать более подробное заявление позже.

Представитель Anex Tourism предложил РБК дождаться официального сообщения от самого «Интуриста». Представитель российского компании не подтвердил и не опроверг факт сделки, сказав, что комментарии будут предоставлены позже.

«Интурист» — российская «дочка» британской Thomas Cook Group, объявившей из-за финансовых проблем о свое ликвидации в конце сентября.

Турецкая Anex Tourism Group связана с конкурентом «Интуриста» — российским туроператором Anex Tour. Ее основатель — Нешет Кочкар, а ООО «Анекс Туризм», которое отправляет клиентов за границу, оформлено на Асека Ешпулатова. В 2017 году принимающая компания Anex Tourism в Турции обслужила более 946 тыс. туристов, местный турецкий партнер «Интуриста» — 410 тыс., следует из данных турецкой Ekin Group.

Нешет Кочкар был акционером британской Thomas Cook Group с пакетом 8,1%. В ценные бумаги британского туроператора Кочкар мог инвестировать этим летом, по подсчетам РБК, около £6 млн.