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Бизнес ,  
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ФАС обязала МТС снизить тарифы и заплатить в бюджет 3 млрд руб.

ФАС признала необоснованным повышение тарифов МТС этой весной, затронувшее 30 млн абонентов, и предписала оператору перечислить 3 млрд руб. в бюджет. В ведомстве подчеркнули, что это первый случай правоприменения такой практики
МТС MTSS ₽203,5 -1% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам рассмотрения антимонопольного дела выдала предписание ПАО «МТС» перечислить в бюджет 3 млрд руб. «незаконно полученного дохода», сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что в апреле и мае 2024 года компания в среднем на 8% повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 млн абонентов. «Повышение являлось экономически необоснованным и ущемляло интересы потребителей», — заявили в ФАС.

Помимо перечисления денег в бюджет, оператора обязали снизить тарифы для абонентов, которых коснулось увеличение стоимости услуг сотовой связи.

В ведомстве подчеркнули, что мера изъятия необоснованно полученного дохода от повышения тарифов и перечисления средств в бюджет применена ведомством впервые. «ФАС России считает, что она соразмерна и будет способствовать эффективному предотвращению подобных недобросовестных практик среди операторов связи», — заключили в службе.

МТС изучает поступившие из ФАС документы, рассказал РБК представитель компании. «Решение о дальнейших действиях, включая их возможное оспаривание, компания примет по итогам оценки», — отметил он.

По итогам всего 2023 года ФАС перечислила в бюджет 6,4 млрд руб. Основная часть поступлений пришлась на административные штрафы за правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций (2,027 млрд руб.). Еще 1,91 млрд руб. составили административные штрафы за правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике.

ФАС признала необоснованным повышение тарифов МТС
Бизнес
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В конце августа ФАС возбудила дела в отношении операторов «МегаФон», «Билайн» и МТС из-за того, что они не выполнили предупреждение ведомства о прекращении взимания дополнительной платы с абонентов в Крыму. Как уточнили в службе, с 1 января 2024 года для операторов связи создали экономические условия для оказания своим абонентам услуг в Крыму и Севастополе без взимания дополнительных средств.

После присоединения Крыма к России с территории полуострова ушли все украинские операторы. Российские крупнейшие мобильные компании не стали сразу выходить на этот рынок, опасаясь санкций. Сегодня крупнейшие сотовые операторы на полуострове — «К-Телеком» (бренд Win Mobile) и «КТК-Телеком» («Волна мобайл»). По оценке гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, «К-Телеком» — лидер рынка с долей 75% на 2023 год, а вместе с «КТК-Телекомом» компании занимают 90% рынка.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Екатерина Шокурова
ФАС МТС оператор связи абоненты штраф повышение тарифов незаконнное обогащение
ПАО "МТС"
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