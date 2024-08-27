 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

ФАС возбудила антимонопольные дела против «МегаФона», «Билайна» и МТС

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела в отношении операторов связи МТС, «МегаФон» и «Билайн», сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

ФАС объяснила решение тем, что компании не исполнили предупреждение ведомства о прекращении взимания дополнительной платы с абонентов в Крыму.

ФАС завела против крупнейшего издателя второе дело из-за цен на учебники
Бизнес
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

«В случае установления вины по итогам рассмотрения антимонопольных дел компаниям может быть назначен штраф или выдано предписание о перечислении незаконно полученного дохода в федеральный бюджет», — говорится в сообщении.

В ФАС уточнили, что «Т2 Мобайл» (оператор «Tele2») предупредила службу об отмене дополнительной платы до 8 октября 2024 года.

В пресс-службе МТС отказались от комментариев.

Сотрудники пресс-службы «МегаФон» сообщили РБК, что их позиция остается неизменной. «Мы работаем в Крыму через инфраструктуру местных операторов и несем расходы на роуминг. В результате стоимость связи для наших абонентов во многом зависит от цены услуг этих операторов», — отметили там. В то же время оператор постоянно обсуждает с партнерами возможность снизить расценки для абонентов.

«Мы готовы представить наши аргументы в ФАС в рамках рассмотрения дела и надеемся, что антимонопольная служба их услышит», — добавили в «МегаФоне».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Билайн».

В ведомстве обратили внимание, что для отмены дополнительной платы операторами сейчас «созданы экономические условия»: в два-три раза были снижены тарифы на роуминг в результате рассмотрения дела в отношении ООО «К-телеком» — основного оператора в Республике Крым.

После присоединения Крыма к России с территории полуострова ушли почти все украинские операторы. Российские крупнейшие мобильные компании не стали сразу выходить на этот рынок, опасаясь санкций. Сегодня крупнейшие сотовые операторы на полуострове — «К-Телеком» (бренд Win Mobile) и «КТК-Телеком» («Волна мобайл»). По оценке гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, «К-Телеком» — лидер рынка с долей 75% на 2023 год, а вместе с «КТК-Телекомом» компании занимают 90% рынка.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
ФАС МТС МегаФон Билайн Теле2 антимонопольное дело новости
Материалы по теме
ФАС завела против крупнейшего издателя второе дело из-за цен на учебники
Бизнес
ФАС завела антимонопольное дело на Сбербанк из-за рекламы вклада
Бизнес
Антимонопольное агентство Казахстана составило протокол на «Яндекс.Такси»
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 102,49 (+0,88) Инвестиции, 26 авг, 18:02 Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 91,77 (+0,17) Инвестиции, 26 авг, 18:02
Белоусов потребовал обеспечить военных оружием в Курске и БелгородеПолитика, 17:16
Облигации Telegram Group обвалились на фоне задержания Павла ДуроваИнвестиции, 17:13
Pinterest оштрафовали на ₽7 млн за неудаление запрещенного контентаОбщество, 17:11
Nissan раскрыл первые подробности о новом PatrolАвто, 17:03
Зеленский заявил, что Киев «поставил точку» на транзите российского газаПолитика, 16:57
В селе в Воронежской области пожар с травы перекинулся на жилые домаОбщество, 16:56
Зеленский представит Байдену и Трампу «план победы» УкраиныПолитика, 16:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Акции «Газпрома» и НОВАТЭКа стали лидерами роста. Что ждать дальшеPro, 16:48
«Зенит» с помощью Николая Соболева объявил о трансфере аргентинцаСпорт, 16:47
Бывший голкипер «Ювентуса» Щенсны объявил о завершении карьерыСпорт, 16:46
Рябков назвал фактом причастность США к нападению ВСУ на Курскую областьПолитика, 16:43
Глава МАГАТЭ рассказал, что общего у Курской АЭС с ЧернобыльскойПолитика, 16:43
Как студенту сэкономить на аренде жилья в МосквеНедвижимость, 16:38
ФАС возбудила антимонопольные дела против «МегаФона», «Билайна» и МТСПолитика, 16:38