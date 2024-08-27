ФАС возбудила антимонопольные дела против «МегаФона», «Билайна» и МТС

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела в отношении операторов связи МТС, «МегаФон» и «Билайн», сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

ФАС объяснила решение тем, что компании не исполнили предупреждение ведомства о прекращении взимания дополнительной платы с абонентов в Крыму.

«В случае установления вины по итогам рассмотрения антимонопольных дел компаниям может быть назначен штраф или выдано предписание о перечислении незаконно полученного дохода в федеральный бюджет», — говорится в сообщении.

В ФАС уточнили, что «Т2 Мобайл» (оператор «Tele2») предупредила службу об отмене дополнительной платы до 8 октября 2024 года.

В пресс-службе МТС отказались от комментариев.

Сотрудники пресс-службы «МегаФон» сообщили РБК, что их позиция остается неизменной. «Мы работаем в Крыму через инфраструктуру местных операторов и несем расходы на роуминг. В результате стоимость связи для наших абонентов во многом зависит от цены услуг этих операторов», — отметили там. В то же время оператор постоянно обсуждает с партнерами возможность снизить расценки для абонентов.

«Мы готовы представить наши аргументы в ФАС в рамках рассмотрения дела и надеемся, что антимонопольная служба их услышит», — добавили в «МегаФоне».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Билайн».

В ведомстве обратили внимание, что для отмены дополнительной платы операторами сейчас «созданы экономические условия»: в два-три раза были снижены тарифы на роуминг в результате рассмотрения дела в отношении ООО «К-телеком» — основного оператора в Республике Крым.

После присоединения Крыма к России с территории полуострова ушли почти все украинские операторы. Российские крупнейшие мобильные компании не стали сразу выходить на этот рынок, опасаясь санкций. Сегодня крупнейшие сотовые операторы на полуострове — «К-Телеком» (бренд Win Mobile) и «КТК-Телеком» («Волна мобайл»). По оценке гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, «К-Телеком» — лидер рынка с долей 75% на 2023 год, а вместе с «КТК-Телекомом» компании занимают 90% рынка.