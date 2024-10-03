ФАС признала необоснованным повышение тарифов МТС
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала оператора связи МТС нарушившим антимонопольное законодательство, сообщили РБК в ведомстве.
«В апреле и мае 2024 года ПАО «МТС» в среднем на 8% повысило стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 млн абонентов», — уточнили в ФАС. По итогам расследования ведомство установило, что повышение не было экономически обоснованным и нанесло вред интересам потребителей.
Компании выдали предписание об устранении нарушений: МТС необходимо снизить тарифы, в рамках которых произошли изменения, и перечислить незаконно полученный доход в федеральный бюджет.
«Мы уведомлены о решении, дальнейшие действия будем определять после ознакомления с позицией регулятора», — сообщили РБК в пресс-службе МТС.
28 августа ФАС инициировала возбуждение дела в отношении операторов связи «МегаФон», «Билайн» и МТС из-за того, что они не выполнили предупреждение ведомства о прекращении взимания дополнительной платы с абонентов в Крыму. Как уточнили в службе, с 1 января 2024 года для операторов связи создали экономические условия для оказания своим абонентам услуг в Крыму и Севастополе без взимания дополнительных средств.
Какое жилье можно снять в Москве до 30 тыс. руб. в месяц
Вертолет, Cybertruck и пачки денег. Что нашли у фигурантов дела Cryptex
МИД Израиля объявил генсека ООН персоной нон грата
ЦБ впервые с апреля поднял курс доллара выше ₽94
Против блогера Лерчек и Артема Чекалина возбуждено дело
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года
ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов