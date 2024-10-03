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Бизнес ,  
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ФАС признала необоснованным повышение тарифов МТС

Весной МТС в среднем на 8% повысил стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 млн абонентов, хотя причин для этого не было, заявили в ФАС
МТС MTSS ₽203,5 Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала оператора связи МТС нарушившим антимонопольное законодательство, сообщили РБК в ведомстве.

«В апреле и мае 2024 года ПАО «МТС» в среднем на 8% повысило стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 млн абонентов», — уточнили в ФАС. По итогам расследования ведомство установило, что повышение не было экономически обоснованным и нанесло вред интересам потребителей.

Компании выдали предписание об устранении нарушений: МТС необходимо снизить тарифы, в рамках которых произошли изменения, и перечислить незаконно полученный доход в федеральный бюджет.

«Мы уведомлены о решении, дальнейшие действия будем определять после ознакомления с позицией регулятора», — сообщили РБК в пресс-службе МТС.

ФАС завела дело против МТС из-за подорожания услуг связи
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

28 августа ФАС инициировала возбуждение дела в отношении операторов связи «МегаФон», «Билайн» и МТС из-за того, что они не выполнили предупреждение ведомства о прекращении взимания дополнительной платы с абонентов в Крыму. Как уточнили в службе, с 1 января 2024 года для операторов связи создали экономические условия для оказания своим абонентам услуг в Крыму и Севастополе без взимания дополнительных средств.

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Мир Ландау, Татьяна Киселева Татьяна Киселева, Анна Балашова Анна Балашова
МТС ФАС антимонопольное законодательство оператор связи
ПАО "МТС"
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