Банк Revolut приостановил обслуживание карт в Белоруссии

Revolut вслед за другими прибалтийскими банками прекратил обслуживание карт в Белоруссии. До этого банк ужесточил требования к россиянам в ЕС, обязав предоставлять позволяющие находиться там более 180 дней без перерыва документы

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Зарегистрированный в Литве банк Revolut приостановил обслуживание своих банковских карт на территории Белоруссии, сообщили в организации агентству BNS.

«Мы закончили работу несколько минут назад — с сегодняшнего дня и мы блокируем расчеты платежными картами в Белоруссии», — приводит телеканал LRT цитату из сообщения, опубликованного 13 октября.

Обслуживание карт в Белоруссии осенью прекратили и другие прибалтийские банки. Так, с 25 сентября в республике прекратили действовать карты банка Luminor. Двумя днями позднее Šiaulių bankas предупредил клиентов, что в определенных точка розничной торговли в Белоруссии оплата его картами может быть невозможна, а 11 октября прекратил их обслуживание полностью. Также в сентябре банк SEB объявил об ограничении работы карт в Белоруссии.

Swedbank предупредил, что с 6 сентября «не может гарантировать», что его карты можно будет использовать для расчетов в Белоруссии, а также возможность снятия наличных в банкоматах.

Летом Revolut ужесточил требования к клиентам из России в европейских странах: для использования услуг банка россияне теперь должны предоставить документы, позволяющие им без перерыва находиться в странах ЕС более 180 дней.

В компании уточнили, что документы должны действовать на момент предоставления в банк более трех недель. Пресс-секретарь Revolut пояснил, что компания регулярно проводит оценку бумаг клиентов, включая документы с правом пребывать в стране, и ограничит счета, которые нарушают финансовые правила.

В качестве подтверждения того, что клиент имеет право жить на территории ЕС, принимаются долгосрочная виза, вид на жительство и национальное удостоверение личности из той страны, где они проживают. До предоставления документов блокируется возможность получать входящие переводы; деньги, которые остались на счетах, можно тратить.