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Банк Revolut объяснил ограничения для россиян без долгосрочных виз в ЕС

Банк Revolut: граждане России должны предоставить разрешение пребывать в ЕС более 180 дней
Европейский банк Revolut следует нормам ЕС и вводит ограничения в отношении счетов клиентов из России и Белоруссии, если они не предоставят документы, которые подтверждают право непрерывно проживать в ЕС более 180 дней
Фото: Monika Skolimowska / dpa / ТАСС
Фото: Monika Skolimowska / dpa / ТАСС

Компания Revolut, предоставляющая онлайн банковские услуги, вводит ограничения для счетов граждан России и Белоруссии, исполняя требования регулирующих органов Европейского союза. Об этом ТАСС сообщили в компании.

Граждане из России и Белоруссии, которые хотят использовать услуги Revolut в ЕС, должны предоставить документы, позволяющие им без перерыва находиться в странах ЕС более 180 дней. Документы должны действовать на момент предоставления в банк более трех недель, сообщил пресс-секретарь компании. Он пояснил, что компания регулярно проводит оценку бумаг клиентов, включая документы с правом пребывать в стране, и ограничит счета, которые нарушают финансовые правила.

В качестве подтверждения того, что клиент имеет право жить на территории ЕС, принимаются долгосрочная виза, вид на жительство и национальное удостоверение личности из той страны, где они проживают.

Revolut — финтех-компания с российскими корнями. Этот сервис был основан в 2015 году россиянином Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко. В октябре 2022 года Сторонский отказался от российского гражданства. У компании есть банковская лицензия, выданная Банком Литвы в 2018 году. Штаб-квартира банка находится в Лондоне.

Клиенты компании могут открывать банковские счета, обменивать валюту, снимать средства со счетов в банкоматах, инвестировать средства, в том числе в криптовалюты и др. Банк известен среди уехавших из России граждан как одна из немногих финансовых организаций, открывающая счета в евро по российскому паспорту и долгосрочной визе типа D, разрешающей проводить в ЕС более 180 дней.

Компания работает в более чем 200 регионах и позволяет работать с 29 валютами.

О проблемах со счетами в Revolut, открытыми гражданами России, накануне сообщал Forbes. Издание ссылалось на россиян, которые столкнулись с ограничениями на входящие переводы в Латвии и Франции. Они рассказали, что получили уведомление от банка с требованием предоставить документы, подтверждающие резидентство в этих странах незадолго до истечения срока действующих долгосрочных виз.

До предоставления документов блокируется возможность получать входящие переводы; деньги, которые остались на счетах, можно тратить.

Как рассказали собеседники Forbes, европейские документы, дававшие им право на выезд, стали заканчиваться, но по разным причинам не все успели получить ВНЖ или новые визы D. Кто-то столкнулся с бюрократическими сложностями при получении вида на жительство или отсутствием юридической поддержки, а кто-то — с последствиями политических решений.

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Например, Латвия в прошлом году ужесточила условия выдачи ВНЖ гражданам России и Белоруссии и запретила получение первичных видов до 30 июня этого года. 

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Revolut ограничения Латвия Франция граждане России
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