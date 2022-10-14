Нидерланды приостановили действие патентов российских нефтяных компаний

Нидерланды в связи с санкциями ЕС заморозили шесть патентов «Газпрома», «Роснефти» и «Транснефти». Они защищают сейсмические датчики, конструкцию газовых турбин и другие изобретения

Фото: Daniel Karmann / dpa / Global Look Press

Нидерланды приостановили действие патентов, принадлежащих «Газпрому», «Роснефти» и «Транснефти», со ссылкой на данные патентного ведомства сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

NOS напомнила, что все три компании находятся под санкциями Евросоюза, а их европейские активы заморожены.

«Это относится и к шести патентам, которыми эти нефтегазовые компании владеют в Нидерландах. Эти патенты защищают в том числе конструкции сейсмических датчиков и газовых турбин, а также другие изобретения сотрудников этих компаний», — пишет телеканал.

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

Адвокат Роберт-Ян де Ланг, специализирующийся на патентных делах, пояснил, что иностранные компании регистрируют патенты в Нидерландах по разным причинам: «Например, если у компании есть здесь заводы или если в стране работают их конкуренты. Но это также может быть связано с налоговыми льготами».

Как правило, патенты позволяют получать прибыль через лицензионные соглашения. Компании также могут использовать их в качестве залога, например при получении кредита в банке. «Теперь это стало невозможно. Фактически это означает, что российским компаниям будет сложнее вести бизнес в Нидерландах», — говорится в статье.

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В марте этого года правительство разрешило российским компаниям не платить компенсации владельцам патентов из недружественных стран, в список которых входят и Нидерланды. Компенсация выплачивается владельцу патентов, если изобретение используется без его согласия. Ее размер устанавливает правительство, с марта выплата составляет 0%.

В мае президент России Владимир Путин разрешил рассчитываться с иностранными правообладателями в рублях. Мера будет временной и касается расчетов с правообладателями, которые находятся в недружественных странах, публично поддержали антироссийские санкции, запретили после 23 февраля использовать в России свои разработки и товарные знаки из-за санкций или «в неприличной форме» выражают неуважение к России, ее обществу, властям и официальным символам.