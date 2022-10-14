Росавиация продлила ограничение полетов на юге России

Запрет на полеты в аэропорты Белгорода, Курска, Брянска, Ростова-на-Дону, Симферополя и еще шести аэропортов юга России в очередной раз продлили на неделю. Добраться самолетом в эти города нельзя с 24 февраля

Фото: Simon Belcher / Global Look Press

До 22 октября продлен режим ограничений на полеты в 11 аэропортов России, введенный с началом специальной военной операции на Украине. О продлении РБК сообщил представитель Росаваиции.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Сейчас на азовско-черноморском побережье России остался только один работающий аэропорт — Сочи.

Предыдущий раз ограничения продлевали в прошлую пятницу, 7 октября, нынешнее продление — 37 подряд.

Из-за запрета на полеты Российские железные дороги запустили дополнительные поезда, а также удлинили составы, включив в них дополнительные вагоны.

Кроме того, в августе Росавиация в августе включила 49 новых направлений в программу субсидирования региональных перевозок в обход Москвы после перераспределения субсидий, которое стало возможным благодаря экономии бюджетных средств в связи с ограничением полетов.

Дополнительные соглашения о предоставлении субсидий заключены с 15 авиаперевозчиками, среди них ПАО «Аэрофлот» и компания UTair.