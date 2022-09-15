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Росавиация попросила почти ₽16 млрд на поддержку полетов дронов

Росавиация заявила о необходимости выделить ₽15,7 млрд на поддержку полетов беспилотников
Для развития коммерческой эксплуатации дронов в России нужна господдержка в размере ₽15,7 млрд, подсчитали в Росавиации. Но кроме финансирования также нужно решить проблемы регулирования сферы беспилотного транспорта
Фото: Марк Агнор / РИА Новости
Фото: Марк Агнор / РИА Новости

Росавиация оценила затраты на развитие инфраструктуры для обеспечения полетов грузовых беспилотников (дронов) в России в 15,7 млрд руб. до 2030 года, из них 5,5 млрд руб. потребуется в 2023–2025 годах. Об этом говорится в протоколе по итогам совещания у вице-премьера и главы Минпромторга Дениса Мантурова, которое состоялось 26 августа. РБК ознакомился с документом; его подлинность подтвердили два источника, близких к участникам совещания.

На совещании обсуждались первоочередные задачи для обеспечения развития беспилотных авиационных систем. В озвученную Росавиацией сумму 15,7 млрд руб. включена, в частности, программа научно-исследовательских работ, следует из протокола. Эти же разработки предусмотрены Концепцией интеграции беспилотников в единое воздушное пространство России, которую премьер Михаил Мишустин утвердил в октябре 2021 года.

По итогам совещания Мантуров поручил министру транспорта Виталию Савельеву и руководителю Росавиации Александру Нерадько дополнительно проанализировать «достаточность указанных заявленных средств» и проработать источники финансирования. Глава Минстроя Ирек Файзуллин при участии госкорпорации ВЭБ.РФ должен представить предложения по увеличению числа вводимых в эксплуатацию зданий и придомовых территорий, где предусмотрены возможности по размещению «терминальной инфраструктуры» для беспилотной аэродоставки грузов. Для этого в зданиях необходимо прежде всего оборудовать специальные площадки, на которые смогут приземляться дроны, говорит региональный директор департамента городской недвижимости Knight Frank Russia Андрей Соловьев. «Это фактически вертолетная площадка. Имеет смысл размещать ее на крыше, поскольку если приземляться будет серьезный грузовой дрон, то он будет создавать вихревые потоки, которые могут повредить что-то на земле», — поясняет эксперт. По его словам, для этого, вероятно, нужно будет внедрить изменения в строительные нормы.

Беспилотная авиационная техника является перспективным направлением развития авиационной отрасли, на площадке правительства и профильных ведомств регулярно проводятся совещания о реализации проектов в этой области, отметили в пресс-службе Минпромторга. На этих совещаниях в том числе обсуждается создание требуемой инфраструктуры, подготовка персонала, а также финансовое обеспечение, добавили там.

В пресс-службах Минтранса и ВЭБа отказались от комментариев. РБК направил запросы представителям Минстроя и Росавиации.

Почему беспилотникам понадобилась господдержка

В России начинается работа по развитию сегмента беспилотной авиации, сообщала в октябре 2021 года пресс-служба правительства. В планах — усовершенствовать законодательство, а также разработать новые технологии управления такими полетами, чтобы сделать их максимально безопасными.

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«В России уже официально зарегистрированы десятки тысяч дронов, которые активно используются для проведения аэрофотосъемок, в аграрном секторе и для других работ», — отмечал тогда же Мишустин. По его словам, начато тестирование беспилотников и для выполнения коммерческих грузоперевозок. При этом дронов будет становиться все больше по мере развития технологий.

Премьер отмечал, что для развития беспилотной авиации надо упростить процедуры, которые позволяют владельцам таких аппаратов оформлять документы и разрешения на полет. Кроме того, требуется обновить программы подготовки авиаперсонала, модернизировать авиационную инфраструктуру — связь, навигацию, системы наблюдения и т.д.

В 2022 году протестируют доставку посылок «Почты России» беспилотниками
Технологии и медиа
Фото:Андрей Огородник / ТАСС

В России сейчас отсутствует необходимое правовое регулирование в вопросах, связанных с обеспечением безопасности полетов дронов, сертификацией беспилотников, профессиональным обучением их операторов, а мер господдержки этой сферы недостаточно, сказано в протоколе по итогам совещания у Мантурова. Он поручил Савельеву и Нерадько подготовить предложения по решению этих вопросов.

Правовые рамки для удобной организации и развития беспилотной авиации пока только формируются, отмечает Антон Никифоров, руководитель отдела беспилотных авиационных систем «Почты России». По его словам, отрасль регулируется «очень жестко», нужна адаптация законов и норм к современным летательным аппаратам и их возможному полезному применению — например, для доставки грузов.

Россия уже как минимум на пять лет отстает от среднемирового уровня по развитию индустрии коммерческих беспилотников и с каждым годом этот отрыв только растет, считает основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков. Вопрос регулирования беспилотников не решается и ситуация только усугубляется, добавляет он. «Пример Казахстана еще в 2021 году показал, что можно ввести регулирование отрасли беспилотников менее чем за два года и без существенных бюджетных затрат», — говорит Патраков. Поэтому проблема именно в деятельности регуляторов в лице Минтранса и Росавиации, которые непосредственно отвечают за это, сказал эксперт.

Однако большим шагом в выработке актуального регулирования для дронов стал экспериментальный правовой режим (ЭПР), который стартовал в 2022 году в четырех регионах: Камчатском крае, Чукотском, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, говорит Никифоров. «Благодаря ЭПР «Почта России» совместно с партнерами сможет формировать будущие «правила игры» для целой отрасли гражданской беспилотной авиации», — отметил он.

Нормативно-правовая база в области применения беспилотников как в России, так и во всем мире находится в стадии становления, напоминают в пресс-службе Минпромторга. При ее разработке все страны ориентируются на стандарты и рекомендуемую практику Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

На что нужны средства

По словам директора по развитию воздушного транспорта Центра экономики инфраструктуры (ЦЭИ) Александра Терентьева, 15,7 млрд руб. «при разумном использовании» вполне достаточно для создания посадочных площадок и организации воздушного движения дронов.

Но в части господдержки есть большой запрос со стороны разработчиков беспилотников на помощь с выводом аппаратов в промышленную эксплуатацию и расширением производства, добавляет Никифоров. «Проектов много, но зачастую это несколько аппаратов, серийный выпуск которых только предстоит наладить», — сказал он.

ГТЛК закупит дроны на ₽5,5 млрд для новой авиакомпании
Бизнес
Фото:Денис Абрамов / РИА Новости

Реализация Концепции интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство позволит расширить применение беспилотников и создавать коммерчески успешные проекты, уверяют в Минпромторге. По данным ГТЛК, в 2021 году объем рынка беспилотных услуг в России составил около 11 млрд руб., к 2025 году прогнозируется его увеличение до 50 млрд руб., к 2030-му — до 120 млрд руб.

Потенциальный размер рынка коммерческого использования беспилотных авиационных систем при условии снятия регуляторных барьеров составляет 60 млрд руб. в год, указано в исследовании Центра экономики инфраструктуры. У этого рынка есть перспектива вырасти в три-четыре раза за десять лет, то есть до 180–240 млрд руб., считают эксперты.

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