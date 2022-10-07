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Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга России

Росавиация продлила режим ограничения на полеты на юге России до 16 октября
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Режим ограничения на полеты в 11 российских аэропортов продлевается до 16 октября, сообщила Росавиация.

Решение закрыть аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты было принято после начала спецоперации на Украине из-за угрозы гражданским самолетам.

Последний раз режим ограничения полетов продлевался неделю назад до 10 октября.

РЖД после введения запрета направили 144 дополнительных поезда в южные города России и увеличили число мест в составах. Росавиация в августе включила 49 новых направлений в программу субсидирования региональных перевозок в обход Москвы после перераспределения субсидий, которое стало возможным благодаря экономии бюджетных средств в связи с ограничением полетов.

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Росавиация Запрет полетов
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