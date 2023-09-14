«Коммерсантъ» узнал о плане по разработке в России процессора «Эльбрус-Б»

Советник замглавы «Ростеха» Евгений Бабаян ищет инвестиции для разработки и выпуска в России 60-нанометрового процессора «Эльбрус-Б», узнал «Коммерсантъ». Стоимость проекта оценивается в 30 млрд руб. на три года

Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Советник замглавы «Ростеха» Евгений Бабаян, сын основателя МЦСТ (выпускает процессоры «Эльбрус») Бориса Бабаяна, ищет инвестиции для разработки и выпуска в России 60-нанометрового (60-нм) процессора «Эльбрус-Б», выяснил «Коммерсантъ».

Как отмечает газета, 12 сентября в ГК «Ростех» прошла партнерская конференция, организованная для поиска инвесторов под технологические проекты. В списке проектов значилась «новая параллельная вычислительная система «Эльбрус-Б», докладчиками были названы советник заместителя гендиректора «Ростеха» и гендиректор АНО «Цифровая страна» Евгений Бабаян и член-корреспондент РАН Борис Бабаян.

По словам источника «Коммерсанта», знакомого с деталями совещания, проект «Эльбрус-Б» предполагает разработку высокопроизводительного процессора, производство которого «потенциально возможно на российских заводах, не обладающих передовыми технологиями». Речь идет о «толстых» топологических нормах, 60 нм и больше: «Евгений Бабаян ищет инвесторов для организации дизайн-центра по проектированию и выпуску опытной партии». Стоимость проекта оценивается в 30 млрд руб. на три года.

В «Ростехе» подтвердили газете, что «команда Евгения Борисовича ведет консультации с ГК относительно перспектив проекта».

Процессоры по технологии 60-нм начали производить в середине 2000-х. Так, американская Intel приступила к выпуску 65-нм процессоров еще в 2005 году. В 2006 году Intel полностью перешел на выпуск по 65-нм технологии. В настоящее время самыми передовыми считаются процессоры 3 нм, разработанные тайваньской TSMC в 2021 году.

Речь идет о создании нового процессора, способного решать большое количество не связанных между собой вычислительных задач одновременно — в несколько раз больше, чем устройства на традиционной архитектуре, рассказал источник, знакомый с проектом. «Сама по себе идея, может, и неплоха, но пока это просто идея, которая обсуждается достаточно давно и без видимого прогресса. Инвестировать особо не во что», — отметил он.

Собеседник издания в одной из структур «Ростеха» уточнил, что это личный проект Бабаяна-младшего, не связанный с МЦСТ, который разрабатывает процессоры линейки «Эльбрус».

В мае 2022 года стало известно о переносе производства процессоров МЦСТ на российскую фабрику «Микрон». Раньше они производились на тайваньской TSMC. После начала специальной военной операции на Украине TSMC прекратила сотрудничество с российскими компаниями, а США ввели против МЦСТ санкции.

В российской компании тогда заявили, что и на отечественных фабриках можно создавать «достойные процессоры с суверенными российскими технологиями», которые нужны для критической информационной инфраструктуры — сетей связи и информационных систем госорганов, энергетических, финансовых, телекоммуникационных и ряда других компаний.

В декабре прошлого года глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что количество устройств с российскими процессорами «Байкал» и «Эльбрус» было бы больше, если бы все произведенные на Тайване чипы отправили заказчикам. В феврале «Коммерсантъ» писал, что Структура «Росатома» НПО «Критические информационные системы» приобрела все акции МЦСТ.