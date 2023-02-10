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«Коммерсантъ» узнал о покупке «Росатомом» разработчика «Эльбруса»

«Коммерсантъ»: «Росатом» начал процесс покупки разработчика процессоров «Эльбрус» МЦСТ
«Росатом» считается в правительстве «внятным инвестором», который сможет наладить работу разработчика российских процессоров. Но в самой госкорпорации проявляли умеренный интерес, узнав о проблемах с долгом и обязательствами МЦСТ

Структура «Росатома» НПО «Критические информационные системы» приобретает все акции МЦСТ — разработчика процессоров «Эльбрус», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника. При этом близкий к акционерам МЦСТ собеседник газеты утверждает, что в «Росатоме» не интересуются компанией.

Сделка была «безденежной», рассказал собеседник в МЦСТ. Переговоры о покупке компании начались еще полтора года назад, летом 2021-го, однако владельцы потребовали слишком большую сумму и «процесс не продвинулся», отметил собеседник газеты на рынки микроэлектроники. Он уточнил, что уже тогда «Росатом» рассматривался властями как «внятный инвестор, который может спасти актив», но сама госкорпорация была лишь «умеренно» заинтересована в покупке МЦСТ.

Переговоры о покупке продолжились в прошлом году, причем в «Росатоме», проведя предпродажный аудит, предупредили о готовности управлять и развивать МЦСТ, но не платить за компанию, рассказал источник газеты в одном из крупных российских производителей электроники. Он пояснил, что у МЦСТ «были проблемы с долговой нагрузкой и незакрытые обязательства по ряду субсидий, а при таких факторах оценка уходит вниз».

МЦСТ занимается разработкой процессоров «Эльбрус». По данным газеты, контрольный пакет акций принадлежит Александру Киму, который лично подтверждал эту информацию изданию в декабре 2021 года. Тогда ее стоимость оценивали в 5–7 млрд руб. Источники «Коммерсанта» рассказывали, что в правительстве недовольны показателями работы компании.

С прошлого сентября против МЦСТ действуют американские санкции.

Если «Росатом» действительно приобретает МЦСТ, то вторая получит стимул к развитию, заявил «Коммерсанту», гендиректор «Норси-Транса» — крупнейшего партнера МЦСТ, выпускающего системы хранения данных на «Эльбрусах», Сергей Овчинников. О сделке он не знает, но уверен, что госкорпорация сможет обеспечить МЦСТ достаточными кадрами, компетенциями и финансированием для разработки и выпуска «уникальных российских процессоров».

«Росатом» способен пойти на санкционные риски при покупке производителя «Эльбрусов», прежде госкорпорации уже удавалось избегать ограничительных мер, так как российскую атомную промышленность непросто исключить из мирового рынка, считает управляющий партнер юридической фирмы INGVARR Игорь Мазилин. С его позицией согласна и глава санкционной практики адвокатского бюро А-ПРО Екатерина Макеева: она указывает, что санкции против дочерней компании не повлияют на статус сестринских структур и самого «Росатома», но это может повлиять на отношения с контрагентами, которые будут вынуждены соблюдать ограничения.

«Росатом» и директор по маркетингу МЦСТ Константин Трушкин отказались от комментариев.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Росатом «Эльбрус»
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