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Мишустин ввел приоритет отечественных процессоров на госзакупках Экономика, 15:47
Экономика ,  
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Мишустин ввел приоритет отечественных процессоров на госзакупках

Производители электроники на российских процессорах получат приоритет на госзакупках
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое дает преимущество отечественной электронике на российской элементной базе при закупках для государственных и муниципальных нужд. Сообщение об этом опубликовано на сайте правительства.

«При проведении государственных закупок будет действовать трехуровневый механизм допуска электроники. Наивысший приоритет получит российская техника, работающая на российских процессорах. Она будет классифицироваться как продукция «первого уровня» и иметь соответствующую отметку в реестре Минпромторга», — говорится в пояснительной записке к документу.

Если на конкурс будет представлена российская техника с иностранными компонентами, то она будет считаться продукцией «второго уровня». Ее можно будет закупать для государственных нужд, только если в этих позициях будет отсутствовать техника «первого уровня».

Произведенная за границей техника теперь будет считаться товарами «третьего уровня». Ее на конкурсе будут рассматривать в последнюю очередь.

На такие меры правительство пошло для поддержки отечественных производителей, пояснил Мишустин.

В мае 2022 года компания МЦСТ, которая разрабатывает процессоры «Эльбрус», сообщила, что ведет переговоры о переносе их производства на российскую фабрику «Микрон». Раньше они производились на тайваньской TSMC, мощности которой позволяют производить процессоры по техпроцессу от 90 до 5 нанометров (нм). В конце 2021 года TSMC объявила о начале экспериментального производства по 3-нанометровому техпроцессу и работе над топологией 2 нм. После начала специальной военной операции на Украине TSMC прекратила сотрудничество с российскими компаниями из-за санкций США.

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В результате санкций МЦСТ потеряла доступ к зарубежным фабрикам, поэтому компания рассматривала переход на российские мощности. На отечественных фабриках можно создавать «достойные процессоры с суверенными российскими технологиями», которые нужны для критической информационной инфраструктуры — сетей связи и информационных систем госорганов, энергетических, финансовых, телекоммуникационных и ряда других компаний, отметили в МЦСТ.

В декабре прошлого года глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что количество устройств с российскими процессорами «Байкал» и «Эльбрус» было бы больше, если бы все произведенные на Тайване чипы отправили заказчикам.

Теги
Персоны
Госзакупки Михаил Мишустин постановление правительство

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

3 марта 1966 года
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