Бизнес пожаловался Алиханову на ненужные проверки на таможне в Петербурге
Работники таможни Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводят излишние проверки товаров, которые отправляются морем в Калининградскую область, возмутился калининградский губернатор Антон Алиханов. Его слова приводит ТАСС. На действия таможенников в Петербурге и Луге (Ленинградская область) жалуются предприниматели, пояснил глава региона.
«При чем тут таможня при перевозке морем из Петербурга в Калининградскую область, я не очень понимаю. Когда из Калининграда везут — понимаю, потому что здесь надо проверить, является ли товар российским», — заявил Алиханов на заседании регионального правительства.
Жалобы связаны в том числе с тем, что на таможне перевешивают грузы, уточнил губернатор.
«Из Питера-то чего перевешивать? Или вот эти вот разгрузки [товаров для взвешивания] сейчас, чего ее взвешивать, эту рыбу?» — поинтересовался он.
Алиханов отметил, что это российская продукция, за которую все равно не нужно платить пошлину, тем более если ее уже внесли в автоматизированную информационную систему «Меркурий» (предназначена для электронной сертификации и отслеживания грузов).
«Какой ущерб может быть для госбюджета, если там не тонна [рыбы], а 1,1 т?» — продолжил он.
Губернатор поручил региональному бизнес-омбудсмену Светлане Нижегородовой подготовить материалы о подобных случаях, чтобы обратиться в Федеральную таможенную службу. Из-за проблем с транзитом грузов по суше он призвал помогать калининградским предпринимателям, а «не ставить дополнительные препоны административного толка».
РБК направил запрос в Санкт-Петербургскую таможню.
В середине июля Литва, сославшись на санкции ЕС, ограничила перевозку подсанкционных товаров через свою территорию в Калининградскую область. Российская сторона назвала это решение незаконным и «нарушением всего и вся», пообещав практический ответ.
Позднее Еврокомиссия разрешила транзит по железной дороге при «эффективном контроле», но сохранила запрет на автомобильную перевозку грузов в регион. Также ЕК установила лимит на некоторые товарные позиции. Алиханов заявил, что на некоторые из них Калининградская область к началу августа лимит уже исчерпала.