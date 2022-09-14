Бизнес пожаловался Алиханову на ненужные проверки на таможне в Петербурге

Работники таможни Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в частности, перевешивают грузы, которые отправляются морем в Калининград, пояснил жалобы предпринимателей губернатор российского эксклава

Фото: Роман Пименов / ТАСС

Работники таможни Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводят излишние проверки товаров, которые отправляются морем в Калининградскую область, возмутился калининградский губернатор Антон Алиханов. Его слова приводит ТАСС. На действия таможенников в Петербурге и Луге (Ленинградская область) жалуются предприниматели, пояснил глава региона.

«При чем тут таможня при перевозке морем из Петербурга в Калининградскую область, я не очень понимаю. Когда из Калининграда везут — понимаю, потому что здесь надо проверить, является ли товар российским», — заявил Алиханов на заседании регионального правительства.

Жалобы связаны в том числе с тем, что на таможне перевешивают грузы, уточнил губернатор.

«Из Питера-то чего перевешивать? Или вот эти вот разгрузки [товаров для взвешивания] сейчас, чего ее взвешивать, эту рыбу?» — поинтересовался он.

Алиханов отметил, что это российская продукция, за которую все равно не нужно платить пошлину, тем более если ее уже внесли в автоматизированную информационную систему «Меркурий» (предназначена для электронной сертификации и отслеживания грузов).

«Какой ущерб может быть для госбюджета, если там не тонна [рыбы], а 1,1 т?» — продолжил он.

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Губернатор поручил региональному бизнес-омбудсмену Светлане Нижегородовой подготовить материалы о подобных случаях, чтобы обратиться в Федеральную таможенную службу. Из-за проблем с транзитом грузов по суше он призвал помогать калининградским предпринимателям, а «не ставить дополнительные препоны административного толка».

РБК направил запрос в Санкт-Петербургскую таможню.

В середине июля Литва, сославшись на санкции ЕС, ограничила перевозку подсанкционных товаров через свою территорию в Калининградскую область. Российская сторона назвала это решение незаконным и «нарушением всего и вся», пообещав практический ответ.

Позднее Еврокомиссия разрешила транзит по железной дороге при «эффективном контроле», но сохранила запрет на автомобильную перевозку грузов в регион. Также ЕК установила лимит на некоторые товарные позиции. Алиханов заявил, что на некоторые из них Калининградская область к началу августа лимит уже исчерпала.