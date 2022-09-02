Фонд Потанина инвестировал в искусственный интеллект и «анти-фастфуд»

Фонд «Восход» инвестировал ₽1,6 млрд в пул стартапов — решения для анализа медизображений, разработки месторождений нефти и foodtech. Ограниченность в привлечении средств позволяет покупать стартапы с дисконтом, указывают эксперты

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Фонд «Восход» (инвестор — группа «Интеррос» Владимира Потанина) инвестировал 1,6 млрд руб. в высокотехнологические российские стартапы, рассказал РБК Руслан Саркисов, гендиректор организации. Инвестиции получили сразу шесть компаний.

Компания «Лекс» — занимается решениями для разработки сложных месторождений нефти (по собственным данным, работает в 29 странах, среди клиентов — «Роснефть», «Газпромнефть» и др.) — получила 250 млн руб. По данным СПАРК, за прошлый год ее выручка составила 70,4 млн руб., чистая прибыль — 3,26 млн руб. На момент публикации в компании не ответили на запрос РБК.

— занимается решениями для разработки сложных месторождений нефти (по собственным данным, работает в 29 странах, среди клиентов — «Роснефть», «Газпромнефть» и др.) — получила 250 млн руб. По данным СПАРК, за прошлый год ее выручка составила 70,4 млн руб., чистая прибыль — 3,26 млн руб. На момент публикации в компании не ответили на запрос РБК. Проект Sciberia — занимается развитием искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений — получил от «Восхода» 150 млн руб. По словам представителя Sciberia, привлеченные деньги будут направлены на «расширение портфеля продуктов и получения необходимой сертификации». Саркисов отмечает, что большинство компаний собранного портфеля — это уже действующие бизнесы с достаточно большой выручкой, а Sciberia — «более ранний проект, ее решения только пилотируются в российских больницах». Например, компания разработала два диагностических модуля для анализа КТ легких и головного мозга, которые «видят» COVID-19, рак легких, признаки ишемического и геморрагического инсульта. Компания также работает над созданием продуктов для выявления рака молочной железы. По данным СПАРК, выручка за прошлый год — 382 тыс. руб, убыток — 1 млн руб.

— занимается развитием искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений — получил от «Восхода» 150 млн руб. По словам представителя Sciberia, привлеченные деньги будут направлены на «расширение портфеля продуктов и получения необходимой сертификации». Саркисов отмечает, что большинство компаний собранного портфеля — это уже действующие бизнесы с достаточно большой выручкой, а Sciberia — «более ранний проект, ее решения только пилотируются в российских больницах». Например, компания разработала два диагностических модуля для анализа КТ легких и головного мозга, которые «видят» COVID-19, рак легких, признаки ишемического и геморрагического инсульта. Компания также работает над созданием продуктов для выявления рака молочной железы. По данным СПАРК, выручка за прошлый год — 382 тыс. руб, убыток — 1 млн руб. Проект Qummy (название от трех английских слов — quick, quality и yummy, «быстро, качественно и вкуснятина») получил 200 млн руб. Компания позиционируется себя как «анти-фастфуд»: foodtech-стартап запускает «умные» кафе на площади от 2 кв. м без поваров и кухни, оснащая их печами и морозильником с замороженной едой (такие решения предлагаются, в частности, для отелей и АЗС). В марте гендиректор Qummy Евгений Писарев рассказывал, что в прошлом году стартап получил около $1,6 млн инвестиций и примерно тогда же пытался релоцировать в США команду из трех-четырех человек: «Наш продукт более интересен развитым рынкам. Мы замещаем ручной труд, а значит полезны в странах, где он стоит дороже. Поэтому нам выгоднее работать в США и некоторых странах Европы». В разговоре с РБК Писарев отметил, что за счет полученных средств компания планирует «вырасти в России в четыре раза за ближайший год» и «запустить экспорт своей продукции из России в Дубай и другие страны». По данным СПАРК, выручка за прошлый год составила 145 млн руб., чистый убыток — 14 млн руб.

Еще три компании, в которые инвестировал фонд, Саркисов не называет — лишь уточняет, что финансирование получили система голографической дополненной реальности, платформа для роботизации промышленных предприятий без необходимости программирования, а также производитель инновационных биополимеров для очистки воды и использования в бытовых целях.

Сколько получил фонд в проектах, стороны сделок не раскрывают. «Восход» ориентируется на доли от 10 до 49% с «активным участием в стратегическом планировании, корпоративном управлении, бизнес-девелопменте», указывает Саркисов: «По ряду направлений в новых рыночных условиях верим в модель venture builder и работаем над запуском проектов и консолидацией инженерных команд по этой модели». В числе таких направлений он назвал рынок новой мобильности, где «много разработок, но пока нет бизнеса».

Чем занимается фонд «Восход» Фонд «Восход» был создан в прошлом ноябре по инициативе компании «Интеррос» (президент — Владимир Потанин, занимает второе место в рейтинге российских миллиардеров-2022 по версии Forbes, состояние оценивается в $17,8 млрд). На момент создания профиль планируемых инвестиций описывался как «развитие высокотехнологических компаний на Дальнем Восток для решения индустриальных задач». Анонсировалось, что фонд в течение пяти лет инвестирует в проекты 10 млрд руб. По словам Саркисова, до конца года общий размер инвестиций фонда в российские компании превысит 2 млрд руб. Сейчас ключевыми направлениями для инвестиций считаются робототехника (сервисная и промышленная), новая мобильность (беспилотники, топливные элементы и др.), биотехнологии и медицина, агротехнологии, зеленые технологии, микроэлектроника и оптоэлектроника, foodtech.

Что происходило с инвестициями в российские стартапы

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В первом квартале объем венчурных инвестиций в российские проекты составил более $680 млн, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно сильно выросли инвестиции в компании, находящиеся на стадии «зрелости» (бизнес демонстрирует устойчивость и постоянный рост), — в 11 раз, до $514 млн, следует из данных Dsight. Однако в апреле опрошенные РБК венчурные инвесторы прогнозировали, что по итогам года рынок сделок может упасть в объеме и количестве в два-три раза. Управляющий партнер TMT Investments Артем Инютин тогда предположил, что в июле-августе возможна будет ситуация, когда «многие стартапы, не дождавшись раундов по высоким оценкам, скорректируют свои мультипликаторы до биржевых и тогда фонды опять начнут инвестировать более интенсивно».

В интервью РБК глава Skyeng Александр Ларьяновский заявлял о разрушении российского венчурного рынка. По его оценке, «недружественные» страны «вряд ли будут иметь какие-то интересы в России». «Что касается всего остального мира, Азия, например, будет выжидать, смотреть, потому где-то через полгода могут появиться решения [об инвестициях]», — рассуждал эксперт. Он утверждал, что в таких условиях стартапам придется рассчитывать только на собственные силы и самостоятельный финансовый рост. При этом глава Skyeng подчеркивал, что российские компании и инвесторы заняли выжидательную позицию.

Глава Skolkovo Ventures (управляет несколькими венчурными фондами) Владимир Сакович, напротив, настаивал на том, что инвестиции в стартапы будут продолжаться, но фокус направления может поменяться. По его словам, инвестировать будут в импортозамещающие и улучшающие технологии. «Ожидаем, что количество M&A [сделки слияния и поглащения], инвестиционных сделок вырастет. В ближайшие месяцы мы услышим о большом количестве сделок на рынке. Уже слышим. Сейчас выгодно покупать хай-тек-активы: цены ниже, рынки свободнее», — прогнозировал он. В отношении венчурных инвестиций Сакович упомянул, что можно ждать их в сфере реиндустриализации — будут создаваться новые заводы, крупные производственные кластеры и т.д. «Чтобы контролировать всю вертикаль в какой-то инновационной отрасти, нужно будет в разы больше денег, чем раньше, когда достаточно было хорошо написать отдельный нишевой продукт. Поэтому побеждать будут те структуры, у которых много денег, кто способен их концентрировать, закрывать всю вертикаль», — делает вывод эксперт.

Руководитель фонда «Сколково» Игорь Дроздов обращает внимание на позитивные стороны кризиса. Он считает, что сейчас некоторые продукты стартапов оказались «очень интересными» в условиях, когда ушли западные конкуренты и для них «открываются новые рынки». «Если раньше их потенциальный доход был ограничен какой-то планкой, условно в 1 тыс. клиентов, то теперь их, возможно, будет сотни тысяч. Это, конечно, совершенно меняет перспективы компаний, в том числе инвестиционные», — говорит эксперт. По его предварительной оценке, совокупная выручка сколковских компаний-резидентов за первое полугодие выросла примерно на 15%, на такую же величину вырос объем привлеченных инвестиций.