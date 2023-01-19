Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 19 января
EUR ЦБ: 74,59 (+0,32) Инвестиции, 18 янв, 18:54
Курс доллара на 19 января
USD ЦБ: 68,87 (+0,21) Инвестиции, 18 янв, 18:54
«Чародейка» и «Чудофея» довели кондитеров до суда Бизнес, 07:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:26
Что делает дом умным и как приборы общаются между собой РБК и Ростелеком, 07:22
В Армении при пожаре в воинской части погибли 15 человек Общество, 07:16
Закупочная цена на один из самых дорогих препаратов от ВИЧ упала в разы Общество, 07:00
Антонов заявил о подталкивании Киева США к терактам в России из-за Крыма Политика, 06:43
FT сообщила о признании Си Цзиньпином масштаба COVID-кризиса в Китае Общество, 06:25
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
Президент Бразилии допустил причастность Болсонару к беспорядкам Политика, 06:23
В Аргентине неизвестные угнали самолет и разбились сразу после взлета Общество, 05:51
Аналитики сообщили о снижении закупок лекарств для городских больниц Общество, 05:50
Посол опроверг вызов в МИД Канады из-за слов Лаврова о «русском вопросе» Политика, 05:18
Адвокат рассказал, что прочитал Маск перед твитом об акциях Tesla по $420 Бизнес, 05:05
Великобритания поставит Украине более 200 единиц бронетехники Политика, 04:36
2022 год стал рекордным по числу беспорядков из-за еды и топлива Общество, 04:32
Общество ,  
0 

Закупочная цена на один из самых дорогих препаратов от ВИЧ упала в разы

Цена одного из самых дорогих препаратов от ВИЧ «Ролнавир» упала с ₽17,2 тыс. до ₽2,8 тыс.
По итогам проведенного московскими властями тендера цена на один из самых дорогих препаратов от ВИЧ, ралтегравир, снизилась до 2,8 тыс. руб., согласно порталу госзакупок. Предельная цена оригинального «Исентресса» — 17,2 тыс.
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Упаковка дженерика ралтегравира — одного из самых востребованных препаратов, применяемых при терапии ВИЧ, входящего в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, — обошлась московскому тендерному департаменту в 2,8 тыс. руб., при том что зарегистрированная максимальная цена оригинального препарата «Исентресс» от интернациональной компании MSD составляет 17,2 тыс. руб. за упаковку (60 таблеток по 400 мг), а средняя закупочная цена за нее по итогам прошлого года составила 9,7 тыс. руб.

Столичный тендер на 4,9 тыс. упаковок такого объема выиграл дистрибьютор «Биопрепарат», снизивший максимальную объявленную цену контракта в пять раз — с 70,7 млн до 14,1 млн руб. Заявка будет закрыта препаратом-дженериком «Ролнавир» производства российской компании «Промомед», следует из данных контракта, размещенного на сайте госзакупок в середине января этого года. Предложения двух других участников тендера (названия компаний скрыты) — 14,5 млн и 70,3 млн руб. До пандемии компания «Промомед» не занималась производством противовирусных препаратов.

Ралтегравир — один из первых ингибиторов интегразы и входит в российские и международные рекомендации по терапии ВИЧ в числе препаратов, предпочтительных в первой линии терапии. До прошлого года по госконтрактам на ралтегравир поставлялся только оригинальный «Исентресс» от MSD: в частности, в 2021 году подведомственный Минздраву Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения заключил на поставку ралтегравира трехлетний контракт на 13,5 млрд руб. с компанией «Р-Фарм», которая в рамках совместного проекта с MSD упаковывает «Исентресс» на своем заводе «Ортат» в Костромской области. Осенью патент на молекулу ралтегравира истек, и другие игроки рынка получили право на производство своих версий препарата. Первым свой дженерик под торговым наименованием «Ролнавир» зарегистрировал «Промомед», затем получила регистрационное удостоверение «Ралтегра» от «Фармасинтеза». Дистрибьютор «Примафарм», являющийся дочерней структурой «Фармасинтеза», в прошлом году выиграл региональный тендер СПИД-центра Республики Тыва на ралтегравир — он поставит 24 упаковки «Ралтегры» за 344,4 тыс. руб.

В MSD и «Фармасинтезе» не ответили на запрос РБК. В «Промомеде» от комментариев воздержались, сославшись на коммерческую тайну. В компании «Р-Фарм» также воздержались от комментариев.

«Ролнавир» уже дважды вводился в коммерческий оборот — в октябре прошлого года и в январе этого; «Фармасинтез» ввел в обращение три серии «Ралтегры» в конце декабря прошлого года, следует из данных реестра Росздравнадзора. Ралтегравир ограниченно доступен в коммерческой рознице, он не пользуется большим спросом. За 11 месяцев 2022 года была продана 351 упаковка оригинального «Исентресса» на 7,1 млн руб., в 2021 году — 124 упаковки на 3 млн руб. В Москве «Исентресс» продается в 32 аптеках по цене от 4,8 тыс. до 31 тыс. руб., следует из данных справочной AptekaMos.ru.

В Федеральной антимонопольной службе РБК сообщили, что предельная зарегистрированная цена производителя за упаковку «Исентресса» в 2011 году составляла 34,8 тыс. руб. (без НДС), в 2017 году производитель снизил ее сначала до 27,8 тыс. руб., а к концу года — до 25 тыс. руб. В 2019 году по инициативе ФАС фармкомпании пересмотрели цены на свои препараты (с учетом цен на них в референтных странах), в том числе на «Исентресс». Из данных Госреестра лекарственных средств следует, что в 2021 году MSD еще раз снизила цену — до 17,2 тыс. руб.

Читайте на РБК Pro
Уравниловка и круговая порука: что свойственно русской модели управления
Ребенок тратит много времени на уроки. Почему не надо ему помогать
Глоток молодости: почему простая вода — лучший способ замедлить старение
Китайская империя: как загадочные владельцы Shein заработали $40 млрд

Предельные цены на такие же упаковки «Ралтегры» и «Ролнавира» (60 таблеток по 400 мг) составляют 11,3 тыс. руб. для обоих дженериков.

Представитель движения «Пациентский контроль» Юлия Верещагина положительно оценивает факт появления дженериков ралтегравира и не сомневается, что аналоги будут так же эффективны, как оригинал. Появление воспроизведенных версий ралтегравира может подтолкнуть MSD и других потенциальных производителей к дальнейшему снижению цены, добавляет она. Генеральный директор маркетингового агентства DSM Group Сергей Шуляк полагает, что существенного снижения цены ждать не стоит: оно может составить, по его прогнозу, 10–15%.

И «Промомед», и «Фармасинтез», согласно регистрационным удостоверениям на их дженерики ралтегравира, производят препарат из российской субстанции. Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов допускает, что производители могли использовать и завозное сырье — оно применяется в производстве 70% российских препаратов. В частности, по подсчетам RNC Pharma, за 11 месяцев прошлого года «Р-Фарм» ввез почти 5 тыс. кг импортной субстанции ралтегравира, входящий в группу «Фармасинтез» «Братскхимсинтез» — 91 кг, входящий в «Промомед» «Биохимик» — 39,8 кг.

Авторы
Теги
Александр Осипов
ВИЧ Фармасинтез Госзакупки аптеки
Материалы по теме
Росздравнадзор предупредил о задержках с доставкой лекарств в аптеки
Общество
Российские аптеки в десятки раз сократили продажу «Феназепама»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter