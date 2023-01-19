Закупочная цена на один из самых дорогих препаратов от ВИЧ упала в разы

По итогам проведенного московскими властями тендера цена на один из самых дорогих препаратов от ВИЧ, ралтегравир, снизилась до 2,8 тыс. руб., согласно порталу госзакупок. Предельная цена оригинального «Исентресса» — 17,2 тыс.

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Упаковка дженерика ралтегравира — одного из самых востребованных препаратов, применяемых при терапии ВИЧ, входящего в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, — обошлась московскому тендерному департаменту в 2,8 тыс. руб., при том что зарегистрированная максимальная цена оригинального препарата «Исентресс» от интернациональной компании MSD составляет 17,2 тыс. руб. за упаковку (60 таблеток по 400 мг), а средняя закупочная цена за нее по итогам прошлого года составила 9,7 тыс. руб.

Столичный тендер на 4,9 тыс. упаковок такого объема выиграл дистрибьютор «Биопрепарат», снизивший максимальную объявленную цену контракта в пять раз — с 70,7 млн до 14,1 млн руб. Заявка будет закрыта препаратом-дженериком «Ролнавир» производства российской компании «Промомед», следует из данных контракта, размещенного на сайте госзакупок в середине января этого года. Предложения двух других участников тендера (названия компаний скрыты) — 14,5 млн и 70,3 млн руб. До пандемии компания «Промомед» не занималась производством противовирусных препаратов.

Ралтегравир — один из первых ингибиторов интегразы и входит в российские и международные рекомендации по терапии ВИЧ в числе препаратов, предпочтительных в первой линии терапии. До прошлого года по госконтрактам на ралтегравир поставлялся только оригинальный «Исентресс» от MSD: в частности, в 2021 году подведомственный Минздраву Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения заключил на поставку ралтегравира трехлетний контракт на 13,5 млрд руб. с компанией «Р-Фарм», которая в рамках совместного проекта с MSD упаковывает «Исентресс» на своем заводе «Ортат» в Костромской области. Осенью патент на молекулу ралтегравира истек, и другие игроки рынка получили право на производство своих версий препарата. Первым свой дженерик под торговым наименованием «Ролнавир» зарегистрировал «Промомед», затем получила регистрационное удостоверение «Ралтегра» от «Фармасинтеза». Дистрибьютор «Примафарм», являющийся дочерней структурой «Фармасинтеза», в прошлом году выиграл региональный тендер СПИД-центра Республики Тыва на ралтегравир — он поставит 24 упаковки «Ралтегры» за 344,4 тыс. руб.

В MSD и «Фармасинтезе» не ответили на запрос РБК. В «Промомеде» от комментариев воздержались, сославшись на коммерческую тайну. В компании «Р-Фарм» также воздержались от комментариев.

«Ролнавир» уже дважды вводился в коммерческий оборот — в октябре прошлого года и в январе этого; «Фармасинтез» ввел в обращение три серии «Ралтегры» в конце декабря прошлого года, следует из данных реестра Росздравнадзора. Ралтегравир ограниченно доступен в коммерческой рознице, он не пользуется большим спросом. За 11 месяцев 2022 года была продана 351 упаковка оригинального «Исентресса» на 7,1 млн руб., в 2021 году — 124 упаковки на 3 млн руб. В Москве «Исентресс» продается в 32 аптеках по цене от 4,8 тыс. до 31 тыс. руб., следует из данных справочной AptekaMos.ru.

В Федеральной антимонопольной службе РБК сообщили, что предельная зарегистрированная цена производителя за упаковку «Исентресса» в 2011 году составляла 34,8 тыс. руб. (без НДС), в 2017 году производитель снизил ее сначала до 27,8 тыс. руб., а к концу года — до 25 тыс. руб. В 2019 году по инициативе ФАС фармкомпании пересмотрели цены на свои препараты (с учетом цен на них в референтных странах), в том числе на «Исентресс». Из данных Госреестра лекарственных средств следует, что в 2021 году MSD еще раз снизила цену — до 17,2 тыс. руб.

Предельные цены на такие же упаковки «Ралтегры» и «Ролнавира» (60 таблеток по 400 мг) составляют 11,3 тыс. руб. для обоих дженериков.

Представитель движения «Пациентский контроль» Юлия Верещагина положительно оценивает факт появления дженериков ралтегравира и не сомневается, что аналоги будут так же эффективны, как оригинал. Появление воспроизведенных версий ралтегравира может подтолкнуть MSD и других потенциальных производителей к дальнейшему снижению цены, добавляет она. Генеральный директор маркетингового агентства DSM Group Сергей Шуляк полагает, что существенного снижения цены ждать не стоит: оно может составить, по его прогнозу, 10–15%.

И «Промомед», и «Фармасинтез», согласно регистрационным удостоверениям на их дженерики ралтегравира, производят препарат из российской субстанции. Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов допускает, что производители могли использовать и завозное сырье — оно применяется в производстве 70% российских препаратов. В частности, по подсчетам RNC Pharma, за 11 месяцев прошлого года «Р-Фарм» ввез почти 5 тыс. кг импортной субстанции ралтегравира, входящий в группу «Фармасинтез» «Братскхимсинтез» — 91 кг, входящий в «Промомед» «Биохимик» — 39,8 кг.