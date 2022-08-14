Саудовский принц вложил в «Газпром» и ЛУКОЙЛ $500 млн перед спецоперацией
Саудовский принц Аль-Валид ибн Талал, племянник короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда, перед началом военной операции России на Украине вложил в российские энергетические компании более $500 млн через основанную им инвестиционную компанию Kingdom Holding Co., cообщается на странице последней в Twitter.
Kingdom Holding 22 февраля инвестировала 1,37 млрд саудовских риялов (около $364 млн) в «Газпром» и 196 млн риялов ($52 млн) в «Роснефть», а также 410 млн риялов ($110 млн) в ЛУКОЙЛ с 22 февраля по 22 марта.
В конце июня собрание акционеров «Газпрома» решило не платить дивиденды за 2021 год, несмотря на рекомендацию менеджмента и совета директоров компании направить на выплаты акционерам 1,244 трлн руб. (50% скорректированной чистой прибыли). Вместо этого правительство, контролирующее более 50% компании, направит половину ее прибыли за прошлый год на выплату дополнительных налогов.
Reuters отмечает, что принц Аль-Валид — основной владелец Kingdom Holding. В мае Суверенный фонд Саудовской Аравии, который возглавляет наследный принц Мухаммед бен Салман, приобрел 16,87% акций компании за $1,5 млрд.
В Kingdom Holding не ответили на вопрос Bloomberg о том, принадлежат ли ей по-прежнему депозитарные расписки российских компаний. После начала боевых действий на Украине приостановки торгов на Московской и Санкт-Петербургской биржах и введения санкций против России их стоимость упала.
С 2020 года Kingdom Holding вложила $3,4 млрд в акции и депозитарные расписки компаний по всему миру, в том числе в испанскую Telefonica, американскую Uber Technologies, французскую TotalEnergies и китайскую Alibaba Group Holding. Аль-Валид — один из самых известных инвесторов королевства, однажды он назвал себя «арабским Уорреном Баффеттом», пишет Bloomberg.
Forbes оценивает состояние Аль-Валида ибн Талала в $18,7 млрд.