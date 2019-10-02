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Трамп упал в списке Forbes на 16 позиций
За годы президентства Дональд Трамп потерял в рейтинге Forbes 119 позиций. Последние два года, по подсчетам журнала, состояние президента США не меняется

Состояние президента США Дональда Трампа, по подсчетам Forbes, второй год остается неизменным и составляет около $3,1 млрд. Журнал поместил американского президента на 275-е место в рейтинге богатейших американцев 2019 года, опубликованном 2 октября.

Отмечается, что это на 16 позиций ниже, чем год назад, и на 119 мест ниже, чем до того, как Трамп стал президентом.

Однако финансовое положение Трампа не совсем статично, пишет Forbes. Так, бизнес президента, где присутствует его имя, терпит убытки. Застройщики, например, не хотят называть объекты именем Трампа, а некоторые даже избавились от имени президента в названии своих небоскребов. Бизнес Трампа по лицензированию недвижимости, который еще более ограничен его обязательством не заключать иностранные сделки во время пребывания в администрации, сегодня стоит около $80 млн долларов по сравнению со $170 млн год назад.

В тех областях бизнеса президента, где имя Трампа не присутствует, дела лучше, отмечает журнал. Так, стоимость его 30%-й доли в двух офисных башнях, управляемых Vornado Realty Trust миллиардера Стивена Рота, продолжает расти. Небольшой рост доходов показали за минувший год его отель Washington D.C. в округе Колумбия и гольф-клуб Trump National Doral в Майами, отмечает Forbes.

Тройка богатейших американцев в этом году выглядит следующим образом:

  • основатель Amazon Джефф Безос ($114 млрд)
  • создатель Microsoft Бил Гейтс ($106 млрд)
  • инвестор Уоррен Баффет ($80,8 млрд)

Бизнес
Даже после развода Безос остался самым богатым человеком Америки

Развод Безоса, случившийся летом этого года, не помешал ему вновь возглавить рейтинг богатейших американцев. Его бывшая супруга Маккензи Безос, получившая после развода 4% Amazon, впервые попала в список Forbes богатейших людей США, заняв в нем 15-е место с состоянием в $36 млрд.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Forbes, Дональд Трамп
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