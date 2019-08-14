МЭР предложило альтернативу СанПиНу после визита Орешкина в детское кафе

По данным «Ведомостей» Минэкономразвития разработало документ, который должен прийти на смену СанПиНам для общепита. Документ уже получили в Роспотребнадзоре, а министр Максим Орешкин показал его владелице сети детских кафе

Фото: Hayoung Jeon / EPA/ ТАСС

Министерство экономического развития разработало свою версию норм регулирования рынка общественного питания, призванную отменить избыточные или устаревшие нормы СанПиНа, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на копию документа, достоверность которого подтвердил представитель МЭР.

Документ получил название «Белая книга индустрии гостеприимства: кафе, рестораны, кондитерские», в основном он включает в себя требования о безопасности пищевой продукции из технического регламента Таможенного союза и рекомендации по их реализации.

Однако, в «Белой книге» нет требований, предусмотренных рядом СанПиНов, заявил газете представитель министерства. В частности, в документ не попали указания о необходимости помещений под яйцебитню, замачивании овощей и зелени в уксусном растворе, мытье посуды ветошью и т.п., сообщают «Ведомости».

По словам представителя МЭР, «Белую книгу» будут дорабатывать с учетом мнения Роспотребнадзора и представителей отрасли. Требования, которые не попадут в итоговую версию документа, отменят, а документы, в которых они указаны, переработают или признают утратившими силу, сказал он.

Неназванный представитель Роспотребнадзора заявил, что ведомство получило «Белую книгу» неофициально и пока изучает ее. Он заявил, что документ МЭР носит рекомендательный характер, тогда как сам Роспотребнадзор вместе с бизнесом уже подготовил новую версию СанПиНа для общепита.