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МЭР предложило альтернативу СанПиНу после визита Орешкина в детское кафе
По данным «Ведомостей» Минэкономразвития разработало документ, который должен прийти на смену СанПиНам для общепита. Документ уже получили в Роспотребнадзоре, а министр Максим Орешкин показал его владелице сети детских кафе
Фото: Hayoung Jeon / EPA/ ТАСС

Министерство экономического развития разработало свою версию норм регулирования рынка общественного питания, призванную отменить избыточные или устаревшие нормы СанПиНа, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на копию документа, достоверность которого подтвердил представитель МЭР.

Документ получил название «Белая книга индустрии гостеприимства: кафе, рестораны, кондитерские», в основном он включает в себя требования о безопасности пищевой продукции из технического регламента Таможенного союза и рекомендации по их реализации.

Однако, в «Белой книге» нет требований, предусмотренных рядом СанПиНов, заявил газете представитель министерства. В частности, в документ не попали указания о необходимости помещений под яйцебитню, замачивании овощей и зелени в уксусном растворе, мытье посуды ветошью и т.п., сообщают «Ведомости».

По словам представителя МЭР, «Белую книгу» будут дорабатывать с учетом мнения Роспотребнадзора и представителей отрасли. Требования, которые не попадут в итоговую версию документа, отменят, а документы, в которых они указаны, переработают или признают утратившими силу, сказал он.

Неназванный представитель Роспотребнадзора заявил, что ведомство получило «Белую книгу» неофициально и пока изучает ее. Он заявил, что документ МЭР носит рекомендательный характер, тогда как сам Роспотребнадзор вместе с бизнесом уже подготовил новую версию СанПиНа для общепита.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин днем 14 августа рассказал в Instagram, что встретился с владелицей сети семейных кафе «Андерсон» Анастасией Татуловой и обсудил реформу контроля и надзора. «Боремся за право бизнеса работать честно и эффективно. Подробности завтра», — написал он. Татулова заявила, что министр принес ей «Белую книгу» и сказал, что доработанный вариант вступит в силу с января.

https://www.instagram.com/p/B1I5OwBjxt5/

Позже Орешкин опубликовал «Белую книгу» на своей странице в Facebook. «Это наш пилот. Все, что обязательно и важно для безопасности, должно сюда войти, чтобы предприниматель мог ориентироваться на один документ — заниматься своим делом, а не чтением бумаг», — сообщил министр. Минэкономразвития готово обсуждать проект с бизнесом и профильным регулятором, чтобы документ получился оптимальным для всех, добавил он.

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Татулова неоднократно говорила о необходимости реформы санитарных требований к заведениям общепита. Весной московское управление Роспотребнадзора сообщило, что нашло кишечную палочку в 14 из 17 кафе сети «Андерсон», Татулова обвинила ведомство в подделке проб. Она связала действия ведомства с с тем, что два года публично «привлекала внимание» к работе Роспотребнадзора в столице и назвала проверку, проводимую одновременно во всех кафе сети «местью государственного органа».

Роспотребнадзор отчитался о разработке проекта новых санитарных правил и норм для заведений общепита в начале апреля. В июне организация «Опора России» предложила отменить действующие СанПиНы для ресторанов и кафе и вместо них утвердить новый техрегламент. Главный санитарный врач Федерации рестораторов и отельеров Константин Кривошонок тогда заявил РБК, что действующие в России правила нужно гармонизировать с европейскими и создать методические рекомендации для бизнеса.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Минэкономразвития, общепит, санитарные нормы
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