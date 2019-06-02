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Бизнес ,  
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Бизнес предложил отменить действующие санитарные нормы для ресторанов
Организация «Опора России» предложила отменить действующие санитарно-эпидемиологические правила (СанПиН) для ресторанов и кафе. Вместо этого она предлагает новый техрегламент

В документе, который был направлен в Роспотребнадзор (копия имеется в распоряжении РБК), действующие санитарные нормы названы «устаревшими». Вместо них предложена концепция санитарно-эпидемиологического надзора ресторанов, которая значительно мягче нынешней редакции.

Также в «Опоре России» предлагают считать, что если случаев отравления в ресторанах нет, то, значит, организация процесса там удовлетворительна, а потому внеплановые проверки там проводить не надо.

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Роспотребнадзор опроверг запрет на стейки с кровью в ресторанах

О просьбах рестораторов изменить регламент сообщила и газета «Ведомости». Среди претензий к нынешнему СанПиН издание называло отсутствие в документе возможности подавать стейки «с кровью». Помимо этого нынешняя редакция полностью запрещает продажу еды, в которой содержатся патогенные группы микроорганизмов. Рестораторы предлагают ввести предельно допустимые нормы содержания микроорганизмов, объясняя, что «стерильной еды не бывает».

Издание отмечает, что Роспотребнадзор ранее предлагал обновленный СанПиН, который все равно жестко регулировал производственные процессы на предприятиях общепита. Рестораторы в свою очередь указывали, что нормы архаичны и являются полем для коррупции.

Авторы: Артем Филипенок, Елена Сухорукова
Теги: Роспотребнадзор
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Роспотребнадзор опроверг запрет на стейки с кровью в ресторанах
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