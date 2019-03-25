Владелица сети кафе «Андерсон» обвинила Роспотребнадзор в подделке проб

Управление Роспотребнадзора по Москве сообщило, что по результатам проверки обнаружило кишечную палочку в 14 из 17 кафе сети «Андерсон». Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Роспотребнадзор начал плановую проверку сети 1 марта. Как сообщили в пресс-службе организации, проверки происходят из-за жалоб потребителей. Исследования готовых блюд и сырых продуктов выявили в них кишечную палочку и общую обсемененность. Роспотребнадзор также опубликовал фото из кафе «Андерсон» с описаниями нарушений.

Владелица сети Анастасия Татулова написала у себя в Facebook, что Роспотребнадзор подделал пробы. «Не молчите! Выступайте с заявлениями! Иначе, обнаглевшие донельзя, они в следующий раз придут к вам. Они будут подделывать пробы, вредить вашему бизнесу, хамить, штрафовать, зарабатывать себе KPI, унижать вас публично», — написала Татулова.

Как отмечает Роспотребнадзор, в 2015 году по решению суда «Андерсон» закрыл одно из кафе на 90 суток после того, как посетивший его ребенок был госпитализирован с кишечной инфекцией. В 2015–2018 годах компания, а также ее должностные лица неоднократно привлекались к административной ответственности