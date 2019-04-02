Роспотребнадзор и предприниматели разработали новые санитарные нормы

Специалисты Роспотребнадзора и представители предприятий общественного питания подготовили проект документов новых санитарных правил и норм. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Рабочая группа также разработала методические рекомендации для предприятий. Действующие нормы решили разделить на две части: обязательные правила и методические рекомендации.

Первая категория учитывает новые технологии производства, оборудование, сырье и риски на предприятиях. Во вторую вошли вопросы, которые связаны с технологией приготовления безопасной продукции, а также касающиеся обработки помещений и условий соблюдения личной гигиены сотрудников предприятия. В Роспотребнадзоре рассказали, что документы проходят внутриведомственную правовую экспертизу.

В январе 2018 года Роспотребнадзор разработал проект новых правил СанПиНа, которые меняют сроки вывоза мусора из дворов, а также сокращают расстояние мусорных контейнеров до жилых домов. В ведомстве предложили норму по вывозу мусора «не более двух суток в теплое время года» и «не более пяти суток в холодное время года».