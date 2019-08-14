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General Motors $68 (+71,85%) прогноз Citigroup к 17.07.20
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Трутнев решил наказать Росрыболовство за невыполнение поручения Путина
Речь идет о поручении президента и кабмина о строительстве краболовного флота на Дальнем Востоке. Как отметил вице-премьер, постройка судов на дальневосточных верфях должна обеспечить местных жителей работой
Юрий Трутнев (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

В отношении руководства Росрыболовства, которое не выполнило поручение президента о строительстве краболовного флота, необходимо принять меры. Об этом журналистам по итогам совещания по развитию рыболовного комплекса заявил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, передает «РИА Новости».

Отвечая на вопрос журналистов о том, предусмотрено ли на Дальнем Востоке строительство краболовного флота, вице-премьер заявил, что «это необходимо сделать».

«Крабы добываются здесь, и строительство судов на дальневосточных верфях должно давать работу людям, которые здесь работают», — сказал Трутнев. Он отметил, что это соответствует позиции президента Владимира Путина и его поручению.

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«Такое поручение правительство Росрыболовству давало, Росрыболовство это поручение не выполнило, — добавил вице-премьер. — Мы посовещались и решили, что руководство Росрыболоства надо наказать». Он пообещал направить соответствующее предложение главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.

В мае Путин подписал закон о введении квот на добычу крабов в инвестиционных целях. Документ был подготовлен Минсельхозом по поручению правительства. Ведомство оценило дополнительные доходы в федеральный бюджет в 2019–2020 годах в сумму около 82 млрд руб., то есть примерно 2 млн руб. за тонну краба.

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Правительство решило не распределять квоты на вылов рыбы через аукционы

Согласно закону 50% от общего допустимого улова краба в России должно распределяться через аукционы. Министерство начало разрабатывать правила организации и проведения торгов. Первые из них, отмечал глава Росрыболовства Илья Шестаков, могут пройти уже осенью. Победители получат квоты на добычу краба в обмен на инвестиционные обязательства, в частности строительство судов для ловли на российских верфях.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Юрий Трутнев, Росрыболовство, крабы
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