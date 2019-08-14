Трутнев решил наказать Росрыболовство за невыполнение поручения Путина

Речь идет о поручении президента и кабмина о строительстве краболовного флота на Дальнем Востоке. Как отметил вице-премьер, постройка судов на дальневосточных верфях должна обеспечить местных жителей работой

Юрий Трутнев (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

В отношении руководства Росрыболовства, которое не выполнило поручение президента о строительстве краболовного флота, необходимо принять меры. Об этом журналистам по итогам совещания по развитию рыболовного комплекса заявил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, передает «РИА Новости».

Отвечая на вопрос журналистов о том, предусмотрено ли на Дальнем Востоке строительство краболовного флота, вице-премьер заявил, что «это необходимо сделать».

«Крабы добываются здесь, и строительство судов на дальневосточных верфях должно давать работу людям, которые здесь работают», — сказал Трутнев. Он отметил, что это соответствует позиции президента Владимира Путина и его поручению.

«Такое поручение правительство Росрыболовству давало, Росрыболовство это поручение не выполнило, — добавил вице-премьер. — Мы посовещались и решили, что руководство Росрыболоства надо наказать». Он пообещал направить соответствующее предложение главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.