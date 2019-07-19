Чиновники повысили базовые цены для участников крабовых аукционов

Ранее базой для расчета, исходя из практики предыдущих аукционов, была ставка сбора — в Налоговом кодексе она зафиксирована для каждого отдельного вида краба. Например, за тонну выловленного камчатского краба нужно уплатить 35 тыс. руб.

В новом варианте Минсельхоз предлагает методику, в основе которой лежит средняя рыночная цена 1 т краба на аукционах, которые проводились в период с 2009 по 2017 год по новым объектам.

Привязать методику расчета крабовых лотов к рыночной стоимости предложила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), пояснили РБК в Росрыболовстве. Начальник управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС Олег Корнеев подтвердил, что служба участвует в «согласовании подзаконных актов к закону о крабовых аукционах», но подчеркнул, что предлагаемые механизмы еще находятся в стадии обсуждения и давать какие-либо оценки преждевременно.

Сколько теперь будет стоить краб на аукционе

Начальная стоимость лота будет определяться по формуле. В ней учитываются квота добычи, средняя рыночная цена 1 т конкретного вида краба, по которой он продавался на прошедших ранее аукционах, и различные коэффициенты (например, учитывающий изменения общего допустимого улова — 0,7%).

Самый дешевый вид — колючий краб — на прошедших аукционах продавался по средней цене 37,08 тыс. руб. за тонну, указано в документе. Средняя рыночная цена самого дорогого вида — синего краба — определена в 1,34 млн руб.

Изменение механизма расчета в разы увеличило начальную стоимость, по которой квоты будут выставляться на торги. По оценкам одного из участников рынка, стоимость лота одного из самых дорогих видов — камчатского краба из Охотского моря (объем квоты — 382 т) — по старой методике расчета, привязанной к ставке сбора, составляла 200,5 млн руб. По новой методике начальная цена лота увеличилась более чем в восемь раз — до 1,7 млрд руб., оценивает собеседник РБК.

Данная цена является более эффективной с позиции доходов и, как считает ФАС, более справедливой относительно стоимости ресурсов, пояснил представитель Росрыболовства.

Какие ошибки допустили чиновники

Недоумение в отрасли вызвал расчет начальной цены лота для камчатского краба, который вылавливается в Баренцевом море. Средняя рыночная стоимость 1 т этого ракообразного определена в 82,2 тыс. руб., что в 15 раз ниже, чем стоимость того же камчатского краба, выловленного в Охотском море (1,2 млн руб.). Разработчик проекта указывает на то, что в период с 2009 по 2017 год были проведены аукционы на предоставление права на добычу камчатского краба в Баренцевом море, но аукционы на добычу этого ресурса в Баренцевом море не проводились, категоричен Зверев. По его мнению, «многократно заниженная» цена на камчатского краба в Баренцевом море никак не обоснована.

В Росрыболовстве пояснили, что средняя рыночная цена за 1 т камчатского краба по Баренцеву морю указана ошибочно, в обновленной редакции она уже скорректирована до 1,2 млн руб. В случае если в документе действительно была опечатка и цифру исправили аналогично цене, заложенной для камчатского краба в Дальневосточном бассейне, ВАРПЭ немедленно обратится к разработчику за разъяснением, как формировалась стоимость лота, предупреждает Зверев. Он еще раз указывает на то, что аукционов на вылов краба в Баренцевом море в 2009–2017 годах не было.

Что думают рыбаки

Новая методика расчета аукционов несовершенна и противоречит ранее предложенной ФАС идее увеличения конкуренции в отрасли, категоричен президент ВАРПЭ. Зверев подчеркнул, что ассоциация участвует в обсуждении нормативно-правовой базы крабовых аукционов и видит «серьезные правовые и экономические изъяны в проекте, который размещен для публичного обсуждения». Причиной этому, по мнению Зверева, стала спешка с принятием закона о крабовых аукционах и подзаконных актов.

Предложенный механизм расчета начальной стоимости лотов, исходя из средней рыночной цены 1 т краба на предыдущих аукционах, может существенно ограничить количество потенциальных участников и, как следствие, конкуренцию на торгах, опасается президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. Президент Ассоциации краболовов Севера Татьяна Соколова от комментариев отказалась.

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (в него входят компании, ведущие добычу, переработку и реализацию крабов) Сергей Несветов отказался комментировать «рабочие расчеты Росрыболовства», но заявил, что консорциум будет участвовать в крабовых аукционах.

В Русской рыбопромышленной компании, которую участники рынка ранее называли инициатором возвращения крабовых аукционов, на запрос РБК не ответили.