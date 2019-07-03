Правительство решило не распределять квоты на вылов рыбы через аукционы

Что значит сохранение «исторического» принципа при вылове рыбы, разбирался РБК.
Как сейчас распределяют квоты на добычу рыбы
Сейчас основная часть квот на добычу рыбы в России — около 80% от всего объема — распределена по так называемому историческому принципу. Это означает, что доли квот закреплены за существующими компаниями, которые приобрели их на прошедших в начале 2000-х аукционах (в 2004 году правительство аукционы в рыбной отрасли отменило). Срок закрепления квоты — 15 лет. Оставшиеся 20% квот — инвестиционные: изъятые у недобросовестных пользователей и квоты на вновь разрешенные для промысла объекты Росрыболовство распределяет на специальных ежегодных аукционах.
Кто и почему предлагал менять правила
Идея вернуться к аукционам в рыбной отрасли прозвучала в ноябре 2017 года и касалась самого ликвидного для рыбаков ресурса — краба. Тогда президент Владимир Путин поручил своему помощнику Андрею Белоусову рассмотреть поступившее ему письмо с предложением изменить механизм распределения квот на этот ресурс и разыгрывать их на аукционах. Автором письма участники рынка называли нового игрока — Русскую рыбопромышленную компанию Глеба Франка. Замминистра сельского хозяйства и глава Росрыболовства Илья Шестаков отмечал плюсы крабовых аукционов: по его оценкам, бюджет сможет заработать на реализации половины крабовых квот через аукционы около 80 млрд руб.
На изменении исторического принципа настаивала и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Действующий механизм затрудняет и даже блокирует конкуренцию в рыбной отрасли, препятствуя выходу на рынок рыбодобычи новых участников, отмечал регулятор в своем докладе о состоянии конкуренции в России за 2018 год. Если весь объем квот уже распределен, то присутствие в отрасли других лиц, заинтересованных в добыче водных биоресурсов, практически невозможно, указывала ФАС. Гарантированное распределение ресурса, по мнению регулятора, не дает существующим игрокам отрасли стимулов для увеличения производительности. За время действия исторического принципа он стал препятствием для эффективного развития рыбохозяйственного комплекса, сказано в докладе.
Позиция ФАС была учтена в утвержденной Медведевым в августе 2018 года «дорожной карте» по развитию конкуренции на 2018–2020 годы. Для решения этой задачи правительство поручило применять в рыбной отрасли механизм аукционов, на которые раз в три-пять лет выставлялась бы часть квот, ныне распределенных по историческому принципу. В этом же документе было поручение распределять через такие аукционы 50% квот на добычу краба.
Идею выставлять на аукционы другие квоты на добычу рыбы раскритиковал Минсельхоз: в направленном в правительство докладе ведомства говорилось, что это приведет к росту социальной напряженности в прибрежных регионах и браконьерству.
Решение правительства существенно укрепляет гарантии незыблемости исторического принципа, указывает президент ВАРПЭ Герман Зверев. Он убежден, что исторический принцип доказал свою эффективность, поскольку инвестиции и налоговые поступления отрасли растут, в отдаленных прибрежных регионах работают и развиваются предприятия, «которые просто обанкротятся при аукционном перераспределении квот каждые три-пять лет». В ВАРПЭ предлагают также внести поправки в Налоговый кодекс, которые увеличат поступления от налога, уплачиваемого ведущими добычу в российских водах рыбаками, с 2 млрд до 15 млрд руб. в год.
В обращении к Медведеву рыбаки просили исключить из «дорожной карты» по развитию конкуренции и пункт о распределении через аукционы 50% квот на добычу краба. Но судьба крабовых квот уже решена: закон, который предусматривает введение инвестиционной квоты на добычу краба и их реализацию через аукционы, 1 мая этого года подписал Владимир Путин. Сейчас подзаконные акты, необходимые для того, чтобы закон заработал, уже находятся в высокой степени готовности, уточнили РБК в Росрыболовстве. Первые крабовые аукционы планируется провести в августе-сентябре 2019 года, добавили в ведомстве.