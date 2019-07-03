Правительство решило не распределять квоты на вылов рыбы через аукционы

Закрепленные за рыбаками квоты на вылов рыбы не будут выставляться на аукционы, решило правительство. Разыгрывать на аукционах будут только квоты на добычу самого ценного ресурса — краба

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

С просьбой исключить из «дорожной карты» по развитию конкуренции в российской экономике на 2018–2020 годы пункт, согласно которому часть закрепленных за рыбаками квот на вылов рыбы будет раз в три-пять лет выставляться на аукционы, к премьер-министру Дмитрию Медведеву обратилось сообщество рыбаков. Решение было принято на состоявшейся 16 апреля 2019 года Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса. Письмо премьеру от работников рыбохозяйственного комплекса направили 27 мая 2019 года президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев и председатель Российского профсоюза работников рыбного хозяйства Владимир Круглов.

Правительство, рассмотрев просьбу рыбаков, решило удовлетворить ее и внести в документ изменения, следует из ответа департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза от 1 июля (есть в распоряжении РБК).

В подведомственном Минсельхозу Росрыболовстве РБК подтвердили, что правительство поручило исключить пункт 3 раздела XVI «Рыбохозяйственный комплекс» из «дорожной карты» по развитию конкуренции в отраслях экономики на 2018–2020 годы. Это означает, что на аукционы будет направлено только 50% от общего допустимого улова крабов, а к другим «водным биоресурсам», добыча которых квотируется, механизм аукционов применяться не будет, уточнили в пресс-службе Росрыболовства.

В пресс-службе правительства уточнили, что Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России и Минсельхозу поручено проработать этот вопрос. На момент публикации в службе на запрос РБК не ответили.