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Бизнес ,  
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Госдума приняла во втором чтении законопроект о крабовых аукционах

Госдума во вторник, 9 апреля, приняла законопроект о распределении 50% квот на вылов крабов через электронные аукционы, следует из базы данных нижней палаты парламента.

«Принять законопроект во втором чтении», — говорится на странице законопроекта.

Согласно законопроекту, половину квот на вылов крабов будут распределять по результатам аукциона. При этом обладателей квот обяжут создать ряд объектов, список которых составит правительство.

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Комиссия правительства одобрила возвращение крабовых аукционов

Документ был подготовлен Минсельхозом по поручению правительства. По оценке министерства, в 2019–2020 годах бюджет России может получить от крабовых аукционов порядка 82 млрд руб., то есть примерно 2 млн руб. за тонну краба.

В Минэкономразвития назвали идею распределять квоты на вылов краба недостаточно обоснованной, отметив, что подобный механизм повлечет за собой избыточные обязанности, запреты и ограничения, которые, в свою очередь, приведут к необоснованным расходам предпринимателей и бюджетов всех уровней.

Законопроект был одобрен правительственной комиссией и принят Госдумой в первом чтении.

Теги: крабы, квоты, Госдума
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