Госдума приняла во втором чтении законопроект о крабовых аукционах

Госдума во вторник, 9 апреля, приняла законопроект о распределении 50% квот на вылов крабов через электронные аукционы, следует из базы данных нижней палаты парламента.

«Принять законопроект во втором чтении», — говорится на странице законопроекта.

Согласно законопроекту, половину квот на вылов крабов будут распределять по результатам аукциона. При этом обладателей квот обяжут создать ряд объектов, список которых составит правительство.

Документ был подготовлен Минсельхозом по поручению правительства. По оценке министерства, в 2019–2020 годах бюджет России может получить от крабовых аукционов порядка 82 млрд руб., то есть примерно 2 млн руб. за тонну краба.