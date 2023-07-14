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«Черноголовка» закрыла сделку по покупке производителя чипсов Pringles

«Черноголовка» завершила сделку по покупке 100% производителя чипсов Pringles в России
«Черноголовка» приобрела 100% российских активов американской Kellogg’s, которой принадлежали три завода по производству печенья и готовых завтраков. Также компания являлась дистрибьютором чипсов Pringles в России
Фото: Dirk Waem / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Dirk Waem / Keystone Press Agency / Global Look Press

Холдинговая компания группы «Черноголовка» — «Аквалайф ресурс» — закрыла сделку по покупке российских активов американской Kellogg’s, которая, в том числе, поставляла чипсы Pringles в Россию, следует из данных СПАРК. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ».

«Акционерное общество «Аквалайф ресурс» (холдинговая компания группы «Черноголовка») завершило приобретение 100% долей в ООО «Келлогг рус», получив все необходимые разрешения от регуляторов. В ближайшее время ООО «Келлогг Рус» будет переименовано в ООО «Любятово», — сообщили РБК в пресс-службе «Черноголовки».

Финансовую составляющую сделки «Черноголовка» не раскрыла. В компании подчеркнули, что ООО «Любятово» продолжит производить сухие и готовые завтраки и печенье.

По данным источников Baza, права на поставку Pringles в Россию в сделку не вошли. Однако «Черноголовка» планирует делать новые чипсы по своей рецептуре, отмечает телеграм-канал.

«Келлогг Рус» была ключевой производственной площадкой Kellogg в России. У компании в стране было три завода — в Воронеже, Пскове и Вязьме (Смоленская область). На них работают 1780 человек.

Kellogg’s пришла в Россию в 2008 году, она представлена на местном рынке брендами «Любятово», Extra и другими. По итогам 2021 года на долю России приходился 1% от всего бизнеса Kellogg’s (в целом выручка компании в прошлом году составила $14,2 млрд, а чистая прибыль — $1,5 млрд). Выручка российского подразделения ООО «Келлогг Рус» в прошлом году составила 14 млрд руб., чистая прибыль — 888 млн руб.

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В марте 2022 года на фоне военной операции на Украине Kellogg сообщила, что приостановит инвестиции и поставки своей продукции в Россию и сохранит на российских производствах только основные продукты питания. Весной компания прекратила импортные поставки чипсов Pringles в страну (они не производятся в России), сообщал РБК представитель ООО «Келлогг Рус». К середине декабря запасы этих снеков у крупнейших ретейлеров («Магнит», «Лента», «Верный») стали подходить к концу или закончились совсем.

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О том, что Kellogg’s планирует продать свой российский бизнес «Черноголовке», в декабре прошлого года сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник среди поставщиков кондитерских изделий.

Группа компаний «Черноголовка» — крупный российский производитель безалкогольных напитков. Среди ее брендов лимонады и питьевая вода «Черноголовка», «Байкал», Fantola, снеки Bon Giorno и Fry’s, кондитерские изделия Fantola и «Савинов». Компания производит продукцию на восьми предприятиях в России и Узбекистане.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
чипсы продажа бизнеса печенье заводы Черноголовка
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