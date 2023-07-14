«Ведомости» узнали о новых условиях ухода иностранцев из бизнеса в России

Для ухода иностранцев из российского бизнеса установили новые требования, среди которых запрет заключать опцион обратного выкупа сроком более двух лет и размещение 20% акций ПАО на бирже, пишут «Ведомости»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Власти сформировали новый перечень требований, которые нужно выполнить при заключении сделок, подразумевающих выход иностранцев из российского бизнеса, сообщили «Ведомости» со ссылкой на решение подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, принятом 7 июля.

Всего в списке десять пунктов, пишет издание, но многие из них уже действуют. В числе новых требований запрет заключать опцион обратного выкупа на срок более двух лет. Если такое соглашение уже подписано, бывший владелец должен заплатить рыночную цену за возврат ему бизнеса, причем оценивать будут в том числе экономическую выгоду для действующего собственника. По словам собеседника газеты, это делается для того, чтобы осложнить выход из бизнеса: иностранцы «должны понимать, что теряют».

Также новым условием стало обязательство разместить до 20% акций приобретаемого публичного акционерного общества на бирже, причем вне зависимости от того, в каком формате проводится сделка (например, иностранная компания присоединяется к действующему бизнесу нового собственника). Это требование будет применяться только к новым сделкам, уточнил источник издания. Начать процедуру листинга надо в течение года после заключения сделки, а завершить выход на биржу — в течение трех лет, следует из решения подкомиссии.

Кроме того, будет действовать требование проводить листинг, даже если ПАО в результате сделки ликвидируется или теряет публичный статус. Средства от продажи активов нельзя выводить за границу собственникам из недружественных стран.

В декабре прошлого года РБК писал, что специальная комиссия Минфина опирается на ряд критериев при выдаче разрешения на отчуждение активов иностранцами, в том числе на продажу актива со скидкой не менее 50% от стоимости, определенной в ходе независимой оценки, и рассрочку платежа для покупателя на один-два года либо уплату добровольного взноса в федеральный бюджет в размере не менее 10% от суммы сделки.

В середине июня Financial Times сообщила, что Москва готовит меры, призванные дать государству приоритетное право на закупку активов «непослушных» западных компаний, собирающихся уйти с рынка, по «бросовым ценам». В том числе газета писала и о обязательстве разместить 20% активов на фондовом рынке.

До этого глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что выступает за обязательное размещение на бирже акций уходящей из России компании при ее покупке у нерезидента, что «даст некоторое разнообразие инструментов для инвесторов». Это предложение поддержали в Минфине.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил тогда FT, что в России «более чем приветствуют» западных инвесторов и компании, но некоторые из них полностью прекратили платить зарплаты или просто ушли с рынка с большими потерями. «Если компания не выполняет взятые на себя обязательства, то, конечно, она переходит в категорию неблагополучных. Мы прощаемся с этими компаниями. И что мы будем делать с их активами после этого, это наше дело», — сказал он.