Песков назвал пользу от ухода финских компаний из России

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Компании и бизнесмены из России не согласились бы с мнением президента Финляндии Саули Ниинистё, что уход финских компаний с российского рынка не дал результата. Такое мнение на брифинге выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Наверное, те российские компании и бизнесмены, которые занимают место, освободившееся после ухода зарубежных, в том числе и финских, компаний на российском рынке, они не согласятся. Они приветствуют уход иностранных компаний и вполне комфортно и счастливо себя ощущают в новом бизнесе», — заявил Песков.

В ответ на вопрос, стоит ли Финляндии пересмотреть санкционную политику, он сказал, что Кремль не считает себя вправе давать советы Ниинистё.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка в ответ на военную операцию на Украине. 6 июля президент Финляндии заявил, что «ни одно финское предприятие больше не ведет деятельность в России», но «это не оказалось эффективным инструментом».