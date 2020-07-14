Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 71,13 (+0,38) Инвестиции, 12:34
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 80,62 (+0,53) Инвестиции, 12:34
Сбербанк начал проверку после сообщений о домогательствах сотрудников Общество, 14:17 Завод «Ростеха» сообщил о VR-очках для подготовки росгвардейцев Общество, 14:12 Профиты «санитарного кризиса»: как пандемия повлияла на рынок клининга Pro, 14:10 Туроператоры назвали готовые принять российских туристов страны Общество, 14:04 Володин пригрозил украинским политикам выдачей в Россию за слова о Крыме Политика, 14:01 Как массивная цепь стала самым популярным элементом в моде 2020 года Стиль, 13:57 МСП Банк выдал ₽2,5 млрд для поддержки малого и среднего бизнеса​ Пресс-релиз, 13:50 Номера без флага: сколько стоят и как получить Авто, 13:47 Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине Бизнес, 13:37 Кремль предложил «не забивать голову» новостями про ручку Путина Общество, 13:32 Песков сообщил о дискуссии по выплате штрафа «Норникелем» в бюджет Политика, 13:27 Как Газпромбанк Автолизинг вырастил бизнес до 10 млрд руб. за два года РБК и #CloudMTS, 13:26 Кремль оценил заявления Турции об открытом доступе в Святую Софию Общество, 13:17 Курский губернатор лишил чиновников премии за орфографические ошибки Общество, 13:16
Бизнес ,  
0 

Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине

В соответствии с законом, в азартных играх на Украине не имеют права принимать участие лица младше 21 года, их также запрещено нанимать на работу в казино и привлекать к организации других азартных игр
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес. О принятии закона сообщается на сайте парламента.

В соответствии с законом на Украине разрешается ведение лишь нескольких видов игорного бизнеса, а именно:

  • организация азартных игр в казино и онлайн-казино;
  • прием ставок в букмекерских конторах, в том числе через интернет;
  • открытие залов игровых автоматов;
  • проведение онлайн-игр в покер, при этом турниры по спортивному покеру азартной игрой не считаются.

Организацией азартных игр разрешается заниматься только компаниям-резидентам Украины, среди руководителей и владельцев которых нет граждан «страны-агрессора», говорится в законе (такой страной Киев признал Россию). Кроме того, необходимо соблюдение других требований.

В соответствии с законом, казино на Украине разрешается открывать в крупных пятизвездочных отелях в городах (в Киеве — не менее 150 номеров, в остальных городах — не менее 100), а также на территориии загородных комплексов, где расположены пятизвездочные отели, а также на территории специальных игорных зон, созданных по решению правительства Украины. Такие зоны (не более пяти на всю страну) по закону могут создаваться либо за пределами населенных пунктов, либо внутри них, но вдали от жилых районов, а также на территориях, социально-экономическое развитие которых требует «дополнительного стимулирования». Закон запрещает проводить азартные игры на временно оккупированных территориях, к которым власти Украины относят вошедшие в состав России Севастополь и Крым, а также неподконтрольные Киеву районы Донбасса, на которых созданы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики.

Медведев разрешил создать в Крыму игорную зону «Золотой берег»
Общество
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Букмекерам разрешается принимать ставки только на реальные события, но не виртуальные игры или события, «результат которых определяется генератором случайных чисел». Кроме того, запрещается принимать ставки на события, «имеющие признаки посягательства на государственный суверенитет и территориальную целостность Украины», морально-этические нормы общества и конституционные права граждан. При этом букмекерские конторы и пункты приема ставок запрещается размещать в помещениях органов государственной власти и местного самоуправления, учреждений культуры (музеях, библиотеках и т.д.), школах, вузов, больниц, культовых сооружений и т.д.

Залы игровых автоматов (не менее 50 автоматов в одном зале) закон разрешает открывать в отелях не ниже категории «три звезды», в которых есть не менее 50 (для Киева) или 25 (для остальной Украины) номеров. При этом залы игровых автоматов нельзя создавать в населенных пунктах, где живет меньше 10 тыс. человек.

Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине
Общество

В соответствии с законом, в азартных играх не имеют права принимать участие лица младше 21 года, их также запрещено нанимать на работу в казино и привлекать к организации других азартных игр. Кроме того, к азартным играм запрещено допускать недееспособных и тех, чья дееспособность ограничена, а также людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Игорный бизнес на Украине под запретом с 2009 года, в стране запрещены даже букмекерские конторы.

В России работа казино и залов игровых автоматов разрешена на территории специальных игорных зон — «Золотой берег» (Крым), «Янтарная» (Калининградская область), «Красная поляна» (Краснодарский край), «Приморье» (Приморский край) и «Сибирская монета» (Алтайский край).

Автор: Евгений Калюков
Теги: Украина, Верховная Рада, игорный бизнес
Материалы по теме
Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине
Общество
Медведев разрешил создать в Крыму игорную зону «Золотой берег»
Общество
В Крыму раскрыли сеть нелегальных игорных салонов с оборотом 1 млрд руб.
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter