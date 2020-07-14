Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине

В соответствии с законом, в азартных играх на Украине не имеют права принимать участие лица младше 21 года, их также запрещено нанимать на работу в казино и привлекать к организации других азартных игр

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес. О принятии закона сообщается на сайте парламента.

В соответствии с законом на Украине разрешается ведение лишь нескольких видов игорного бизнеса, а именно:

организация азартных игр в казино и онлайн-казино;

прием ставок в букмекерских конторах, в том числе через интернет;

открытие залов игровых автоматов;

проведение онлайн-игр в покер, при этом турниры по спортивному покеру азартной игрой не считаются.

Организацией азартных игр разрешается заниматься только компаниям-резидентам Украины, среди руководителей и владельцев которых нет граждан «страны-агрессора», говорится в законе (такой страной Киев признал Россию). Кроме того, необходимо соблюдение других требований.

В соответствии с законом, казино на Украине разрешается открывать в крупных пятизвездочных отелях в городах (в Киеве — не менее 150 номеров, в остальных городах — не менее 100), а также на территориии загородных комплексов, где расположены пятизвездочные отели, а также на территории специальных игорных зон, созданных по решению правительства Украины. Такие зоны (не более пяти на всю страну) по закону могут создаваться либо за пределами населенных пунктов, либо внутри них, но вдали от жилых районов, а также на территориях, социально-экономическое развитие которых требует «дополнительного стимулирования». Закон запрещает проводить азартные игры на временно оккупированных территориях, к которым власти Украины относят вошедшие в состав России Севастополь и Крым, а также неподконтрольные Киеву районы Донбасса, на которых созданы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики.