Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине

Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал закрыть 20 декабря все игорные заведения в стране. Накануне соответствующее решение принял кабмин, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Глава МВД отметил, что Национальной полиции и Фискальной службе поручено обеспечить соблюдение поручения правительства до 16:00 (17:00 мск). Это распоряжение отменяет приказ Министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей. Дальнейшее урегулирование этого вопроса будет проходить в рамках нового закона, который сейчас находится на рассмотрении в Верховной раде.

«Постановление кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игорные заведения должны быть закрыты», — пояснил он.

Ранее, 19 декабря, в Раде прошло голосование по законопроекту «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Депутаты в первом чтении не поддержали предложение и направили в профильный комитет для подготовки к повторному первому чтению.