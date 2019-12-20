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Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал закрыть 20 декабря все игорные заведения в стране. Накануне соответствующее решение принял кабмин, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Глава МВД отметил, что Национальной полиции и Фискальной службе поручено обеспечить соблюдение поручения правительства до 16:00 (17:00 мск). Это распоряжение отменяет приказ Министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей. Дальнейшее урегулирование этого вопроса будет проходить в рамках нового закона, который сейчас находится на рассмотрении в Верховной раде.

«Постановление кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игорные заведения должны быть закрыты», — пояснил он.

Ранее, 19 декабря, в Раде прошло голосование по законопроекту «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Депутаты в первом чтении не поддержали предложение и направили в профильный комитет для подготовки к повторному первому чтению.

Зеленский объявил о планах легализовать казино на Украине
Бизнес

Согласно тексту документа на Украине планируется ограничить количество лицензий для игорных учреждений с установлением обязательной верификации игроков при приеме ставок и регистрацией выигрышей. Также законопроектом предусматривается организация специальных игорных зон, в частности казино смогут располагаться только на территории пятизвездочных гостиниц, а автоматы в отелях от трех звезд.

В августе Владимир Зеленский заявлял о намерении легализовать азартные игры в гостиницах. По его словам, это будет стимулировать развитие «туристического кластера у Черного моря».
 

Теги: Украина, лотереи, игорные зоны
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