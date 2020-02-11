Власти предложили пилотный регион для теста «плоских» тарифов «Аэрофлота»

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Власти могут начнут тестировать «плоские тарифы» «Аэрофлота» на авиабилеты в Магаданской области. Об этом журналистам заявил замминистра транспорта Александр Юрчик, передает ТАСС.

«Сейчас мы вместе с Минвостокразвития готовим некие предложения, которые будем согласовывать с регионами, — о плавном переходе, решениях этой проблемы. Скорее всего, мы не станем делать это сразу и на весь Дальний Восток. Мы выберем какой-то пилотный регион, сейчас мы рассматриваем Магаданскую область», — сказал Юрчик.

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