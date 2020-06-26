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Потанин оценил шансы включения в рейтинги Forbes до 2046 года

Норникель GMKN ₽19 872 +0,11% Купить
Владимир Потанин
Владимир Потанин (Фото: Jason Alden / Bloomberg)

Главный акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин заявил, что будет фигурировать в рейтинге Forbes как минимум до 2046 года. Об этом он сказал в интервью журналу Forbes в рамках проекта «Наследники».

Журналистка спросила у бизнесмена, сколько фамилий Потанин и Потанина он хотел бы видеть в рейтинге Forbes 2040 года, ведь по прогнозу 90% имен в этом списке к тому времени будут новые, поскольку дети не смогут наследовать состояние первого поколения предпринимателей.

«У меня план такой: я готовлюсь к матчу столетия советского и российского хоккея в 2046 году. Эту дату будут отмечать все, и профессионалы, и любители, и ветераны. Мы будем проводить матч в рамках Ночной хоккейной лиги. До этого времени я побуду в рейтинге Forbes, мне нетрудно. А вот смогут ли дети опередить меня в этом списке, это другая история, вопрос философский», — ответил Потанин.

По его словам, детям хочется передать «что-то, что ты умеешь, вместе со всеми правами, планами». «Но мы не знаем, чего сами наши дети захотят, и следует ли давить на них, пичкать этой информацией. Это большой вопрос», — уточнил бизнесмен.

Материал дополняется.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Владимир Потанин, «Норникель», семья, дети, наследство
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