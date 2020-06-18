ФАС озвучила меры поддержки операторов наружной рекламы

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба, осуществляющая надзор за исполнением закона «О рекламе», предложила закрепить на законодательном уровне возможность отсрочки в 2020 году платежей за право установки и эксплуатации рекламных конструкций. Соответствующие поправки в принятый в апреле закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» были опубликованы в четверг, 18 июня 2020 года, на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов. Публичное обсуждение законопроекта продлится до 10 июля.

Операторы наружной рекламы, по замыслу ФАС, в случае введения режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на территории России смогут потребовать от государственного или муниципального собственника земли, на которой установлена рекламная конструкция, заключить дополнительное соглашение по договору в течение 30 дней. Оно должно предусматривать отсрочку платежей.

В период пандемии коронавирусной инфекции, когда в России был введен режим повышенной готовности, произошел массовый отток рекламодателей и аудитории на улицах городов, отмечает ФАС в пояснительной записке к законопроекту. При фактическом отсутствии доходов операторы наружной рекламы вынуждены были все равно вносить плату по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Принятие законопроекта обеспечит поддержку отрасли наружной рекламы в условиях кризиса, спровоцированного пандемией, позволит не довести до массового банкротства компаний и увольнений сотрудников, полагают авторы законопроекта.

Мера, предложенная ФАС, очень нужна, так как в апреле—июне отрасль из-за невостребованности оказалась в критическом положении — на восстановление уйдет около трех лет, констатирует гендиректор группы Gallery Мария Комарова. По ее словам, эти меры нужно принимать экстренно — стандартное рассмотрение законопроекта продлится до осени, в то время как операторы наружной рекламы вынуждены делать платежи при отсутствии доходов.