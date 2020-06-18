ФАС озвучила меры поддержки операторов наружной рекламы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 69,62 (+0,14) Quote, 12:32
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 78,29 (-0,09) Quote, 12:32
В Калининграде мужчина поджег себя напротив отдела полиции Общество, 19:26 Венецианская комиссия посоветовала изменить поправку об увольнении судей Политика, 19:17 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:15 Собянин не смог назвать ни одной фамилии олигарха Политика, 19:14 Суд отменил оправдательные приговоры по делу о гибели детей на Сямозере Общество, 19:12 Сотня за 2,8 секунды, 400 км и зарядка за 20 минут: электрический Porsche РБК и Porsche, 19:08 «Надо затянуть пояса». Мнение экспертов о повышении НДФЛ «для богатых» Quote, 19:07 ЦСКА подписал контракт с экс-хоккеистом «Ванкувера» Спорт, 19:01 Актриса Галина Дашевская погибла под колесами поезда в Подмосковье Общество, 18:59 СК опубликовал видео с места стрельбы в жилом доме на севере Москвы Общество, 18:46 Минск заявил о кукловодах «в «Газпроме» и выше» у соперника Лукашенко Политика, 18:39 Суд освободил из-под стражи экс-президента Армении Кочаряна Политика, 18:39 От «Эйфории» до «Трудных подростков»: фильмы и сериалы о поколении Z Совместный проект, 18:38 Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова Общество, 18:34
Антикризисные меры ,  
0 

ФАС озвучила меры поддержки операторов наружной рекламы

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба, осуществляющая надзор за исполнением закона «О рекламе», предложила закрепить на законодательном уровне возможность отсрочки в 2020 году платежей за право установки и эксплуатации рекламных конструкций. Соответствующие поправки в принятый в апреле закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» были опубликованы в четверг, 18 июня 2020 года, на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов. Публичное обсуждение законопроекта продлится до 10 июля.

Операторы наружной рекламы, по замыслу ФАС, в случае введения режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на территории России смогут потребовать от государственного или муниципального собственника земли, на которой установлена рекламная конструкция, заключить дополнительное соглашение по договору в течение 30 дней. Оно должно предусматривать отсрочку платежей.

Решетников заявил о перевалившем за ₽3 трлн объеме антикризисных мер
Экономика
Фото: Александр Щербак / ТАСС

В период пандемии коронавирусной инфекции, когда в России был введен режим повышенной готовности, произошел массовый отток рекламодателей и аудитории на улицах городов, отмечает ФАС в пояснительной записке к законопроекту. При фактическом отсутствии доходов операторы наружной рекламы вынуждены были все равно вносить плату по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Принятие законопроекта обеспечит поддержку отрасли наружной рекламы в условиях кризиса, спровоцированного пандемией, позволит не довести до массового банкротства компаний и увольнений сотрудников, полагают авторы законопроекта.

Мера, предложенная ФАС, очень нужна, так как в апреле—июне отрасль из-за невостребованности оказалась в критическом положении — на восстановление уйдет около трех лет, констатирует гендиректор группы Gallery Мария Комарова. По ее словам, эти меры нужно принимать экстренно — стандартное рассмотрение законопроекта продлится до осени, в то время как операторы наружной рекламы вынуждены делать платежи при отсутствии доходов.

В 2020 году отрасль наружной рекламы может потерять от 70% своих доходов, обращает внимание ведомство. В 2019 году затраты в сегменте Out Of Home (включает наружную рекламу, рекламу в кинотеатрах, внутри помещений и на транспорте) составили, по оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, 43,8 млрд руб. Достоверной оценки доходов сегмента в первом квартале 2020 года нет — эксперты АКАР не сумели прийти к единому мнению.

О том, что рекламодатели начали отказываться от размещения наружной рекламы, операторы заговорили еще в апреле 2020 года — уже тогда они прогнозировали потери на уровне 50% бюджетов.

Теги: коронавирус, пандемия, реклама, ФАС
Материалы по теме
Рекламные агентства приготовились сокращать зарплаты сотрудникам
Технологии и медиа
Рекламные доходы радиостанций рухнули в первом квартале на 17%
Технологии и медиа
Из-за кризиса блогеры начали терять доходы от рекламы
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter