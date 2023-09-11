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Количество угольных шахт в ДНР и ЛНР сократят до 15

Минэнерго: количество угольных шахт в ДНР и ЛНР сократят до 15
До вступления ДНР и ЛНР в состав России в стадии консервации или ликвидации находились 114 угольных шахт, сообщил Шульгинов. По его словам, после тщательного анализа было решено сократить их количество до 15
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Количество угольных шахт в ДНР и ЛНР после проведенного анализа решено сократить до 15 штук, сообщил «РИА Новости» министр энергетики России Николай Шульгинов.

«До вступления ДНР, ЛНР в состав Российской Федерации 114 шахт находились в стадии консервации или ликвидации. Мы очень серьезно проанализировали состояние угольной отрасли в новых субъектах и планируем оставить работать 15 шахт», — сказал министр.

Донбасс долгие годы считался крупным промышленным центром, в том числе из-за залежей там полезных ископаемых. Многие области ДНР и ЛНР расположены на так называемом Донецком угольном бассейне — территории, богатой месторождениями угля. Разведанные запасы угля в новых регионах оцениваются в 47 млрд тонн, прогнозные ресурсы — еще 30 млрд. Добыча угля там ведется с 18 века — сначала Российской Империей, а затем СССР и Украиной. До начала конфликта 2014 года там работали 93 шахты, две трети из которых впоследствии были закрыты.

По данным правительства ДНР на начало сентября, в регионе продолжали работать пять государственных унитарных предприятий, объединяющих 15 шахт, а также две крупные частные компании.

Ранее Минэнерго сообщало о подготовке реформы угольной отрасли Донецкой и Луганской народных республик. Реформа направлена на привлечение инвестиций в отрасль и повышение ее рентабельности, в том числе с различными формами государственной поддержки, поясняли в министерстве.

В начале декабря вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что для каждого из четырех новых регионов нужно составить индивидуальные программы социально-экономического развития. Он также сообщил о начале процесса синхронизации законодательной базы этих субъектов с федеральной, чтобы предприятия могли пользоваться всеми мерами господдержки.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
угольная шахта ДНР ЛНР реорганизация Минэнерго
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