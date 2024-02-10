В Москве арестовали экс-гендиректора бывших угольных активов Ахметова
Басманный суд Москвы арестовал бизнесмена, экс-гендиректора двух крупных угольных шахт Ростовской области — «Обуховская» и «Донской антрацит» — Дениса Азарова, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
«В отношении Азарова Дениса Геннадьевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 8 апреля 2024 года», — говорится в публикации.
Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК) и мошенничестве (ч. 4 ст.159 УК). По первой статье грозит до десяти лет лишения свободы, по второй — до двух лет заключения.
В январе президент Владимир Путин одобрил продажу «Шахтоуправления Обуховская» и «Донского антрацита», которые раньше принадлежали украинскому бизнесмену Ринату Ахметову (Fabcell limited), российской компании «Лучшее решение».
«Шахтоуправление Обуховская» по итогам 2021 года получила выручку 13,06 млрд руб., прибыль — 2 млрд руб., за 2022 год — убыток в размере 7,81 млрд руб. Выручка «Донского антрацита» в 2022 году составила 34,56 млн руб., в 2021-м — 65,52 млн руб., в 2020-м — 51,33 млн руб.
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