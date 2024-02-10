В Москве арестовали экс-гендиректора бывших угольных активов Ахметова

Басманный суд Москвы арестовал бизнесмена, экс-гендиректора двух крупных угольных шахт Ростовской области — «Обуховская» и «Донской антрацит» — Дениса Азарова, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«В отношении Азарова Дениса Геннадьевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 8 апреля 2024 года», — говорится в публикации.

Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК) и мошенничестве (ч. 4 ст.159 УК). По первой статье грозит до десяти лет лишения свободы, по второй — до двух лет заключения.

В январе президент Владимир Путин одобрил продажу «Шахтоуправления Обуховская» и «Донского антрацита», которые раньше принадлежали украинскому бизнесмену Ринату Ахметову (Fabcell limited), российской компании «Лучшее решение».