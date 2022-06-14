Производитель ветрогенераторов решил разорвать инвестконтракт с Россией
Датский производитель ветрогенераторов Vestas решил разорвать специальный инвестиционный контракт (СПИК) с Россией, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с планами компании. «Вестас мэньюфэкчуринг рус» (принадлежит Vestas) ведет неофициальные переговоры об этом с Минпромторгом.
По данным издания, к 31 июля Vestas собирается закрыть ульяновский завод по производству лопастей для ветряных электростанций (ВЭС). Согласно документам, предприятие расторгло договоры с поставщиками.
Инвестконтракт был заключен в 2018 году сроком на восемь лет. «Вестас мэньюфэкчуринг рус» вложила в производство более 2 млрд руб. Штат завода составляет 443 человека.
«Вестас рус» (принадлежит Vestas) поставляет оборудование для ВЭС Fortum (подконтролен финской Fortum). С января 2018 года ветроустановка в Ульяновске включена в реестр мощности, ее установленная мощность — 35 МВт. В России выпускают лопасти и собирают гондолы для ветряных электростанций, турбины привозят из ЕС. С 2018 года Vestas поставила в Россию 1,1 ГВт ветротурбин, или примерно 1% от объема своих мировых продаж, а с начала года — 13 МВт. Поставки ветротурбин попали под санкции ЕС против России.
Vestas также заказывает башни у «ВиндарСеверсталь» — совместное предприятие «Северстали» и испанской Windar Renovables.
По словам источников «Коммерсанта», проблема с поставками ставит под вопрос проект ветряков Fortum в Волгоградской и Самарской областях на 253 МВт.
В Fortum отказались комментировать текущие отношения с подрядчиками и поставщиками, отметив лишь, что «всегда неукоснительно соблюдали свои обязательства в рамках законодательства РФ». В «Вестас рус» комментариев не дали.
В Минпромторге заявили, что контракт с Vestas может быть расторгнут по соглашению сторон, а «условия и варианты будут рассмотрены при поступлении официального обращения». Инвестору придется возместить налоговые льготы на 480 млн руб., полученные в 2018–2021 годах.
В начале марта Vestas объявила о своем решении приостановить строительство ВЭС в России. Речь идет о четырех ветропарках: «Новоалексеевская», «Гражданская», «Ивановская» и «Покровская». Спустя месяц производитель ветрогенераторов сообщил, что уходит из России. Об уходе в середине мая заявила и финская Fortum.