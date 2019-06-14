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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19 Купить
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Бизнес ,  
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Ретейлер H&M выведет в Россию новый бренд
H&M Group начала поиск локаций под открытие первого в России магазина под брендом & Other Stories. Компания предварительно определилась с двумя площадками в Москве, утверждают источники РБК
Фото: andotherstories / Facebook

H&M Group выведет на российский рынок еще один свой бренд — & Other Stories. О том, что компания ищет помещения под магазины, рассказали три источника РБК на рынке коммерческой недвижимости. По данным одного из них, компания выбрала два помещения: одно — в историческом центре Москвы, второе — внутри Садового кольца. Открытие намечено на 2021 год, знает собеседник РБК. Компания рассматривает площадки в существующих торговых центрах Москвы, утверждают еще два источника. Один из них говорит, что при «удачном раскладе» открытие может состояться даже в следующем году. Все собеседники РБК утверждают, что массовых открытий бренда ожидать не стоит, он будет развиваться точечно.

Представитель & Other Stories сообщила РБК, что «компания всегда рассматривает новые рынки, но в настоящий момент не готова что-либо подтвердить» [относительно планов по развитию в России].

Бренд & Other Stories существует с 2013 года. Под ним выпускается одежда, обувь, аксессуары, украшения, нижнее белье и косметика. На конец первого квартала 2019 года у бренда & Other Stories было 69 магазинов по всему миру. Под флагманским брендом группы — H&M — на конец отчетного периода работало 4420 магазина, у COS, также входящего в группу, — 272 точки.

Фото: andotherstories / Facebook

В отличие от аудитории магазинов H&M коллекции, представленные в & Other Stories, рассчитаны на любителей моды с достатком выше среднего, которые уже «переросли» одежду от H&M, отмечает Анна Лебсак-Клейманс, гендиректор Fashion Consulting Group (FCG). По данным FCG, в этой же ценовой категории в России работают такие бренды, как Massimo Dutti, AllSaints, Patrizia Pepe, Guess, Tommy Hilfiger, Vassa&Co и др. Как отмечает Лебсак-Клейманс, бренд & Other Stories известен и востребован, у него уже есть «ожидающая аудитория», но для масштабирования в этом ценовом сегменте необходимы большие инвестиции в маркетинг, поскольку в нем существует высокая конкуренция и именно этот сегмент серьезно сократился после кризиса 2014 года.

Что такое H&M

Компания H&M была основана в 1947 году в Швеции. Всего по итогам первого квартала у группы было 4958 магазинов. У крупнейшей компании сегмента, группы Inditex, по итогам этого же периода было 7447 магазинов. Выручка H&M за 2018 финансовый год (завершился 30 ноября 2018-го) выросла на 5%, до 210,4 млрд шведских крон (или $23,1 млрд на момент публикации отчетности). Чистая прибыль сократилась на 22%, до 12,7 млрд шведских крон ($1,4 млрд). По итогам отчетного периода Россия вошла в десятку крупнейших для компании рынков по объему выручки: по региону она выросла на 17% в шведских кронах и на 23% в рублях и составила до 5,737 млрд шведских крон, или 41,8 млрд руб. на момент публикации результатов. Помимо & Other Stories, H&M и COS группа развивает магазины под брендами Weekday, Cheap Monday, Monki, ARKET, Afound и H&M Home.

Сейчас в России уже представлены магазины H&M, Monki и COS, а также H&M Home. В ноябре прошлого года H&M вывел на российский рынок бренд COS. Площадку под магазин группа подбирала несколько лет. О том, что компания ищет помещение под магазин бренда в Москве, стало известно еще в апреле 2016 года. Как сообщалось летом 2018 года, она определилась с площадкой под первый магазин COS: ею стало помещение в ТРЦ «Афимолл», которое ранее занимал ретейлер Forever 21.

Что происходит с российским fashion-рынком

По данным Fashion Consulting Group, в 2018 году российский fashion-рынок стагнировал: его объем составил 2,4 трлн руб., что соответствует уровню 2017 года.

Как ранее сообщал РБК, 2018 год поставил антирекорд по выходу в Россию новых иностранных брендов. Их число стало самым низким за последние пять лет. Такая ситуация связана в том числе с нехваткой качественных торговых площадей: доля свободных площадей в ТЦ Москвы приблизилась к докризисному уровню 2014 года.

По данным FCG, в 2018 году большая часть международных компаний остановила «ценовую атаку» и начала медленный подъем нижней планки цен вслед за инфляцией. До этого момента на фоне экономической ситуации в стране многие глобальные бренды среднеценового сегмента добавили более дешевые позиции, перетягивая к себе покупателей от конкурентов и удерживая их от ухода в магазины низких цен. Также в 2017–2018 годах иностранные компании сократили экспансию, темпы роста российских крупных ретейлеров на локальном рынке стали сопоставимы с ростом на нем международных ретейлеров.

Автор: Ольга Дубравицкая
Теги: H&M, одежда, Ретейлеры
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