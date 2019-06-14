Ретейлер H&M выведет в Россию новый бренд

H&M Group начала поиск локаций под открытие первого в России магазина под брендом & Other Stories. Компания предварительно определилась с двумя площадками в Москве, утверждают источники РБК

Фото: andotherstories / Facebook

H&M Group выведет на российский рынок еще один свой бренд — & Other Stories. О том, что компания ищет помещения под магазины, рассказали три источника РБК на рынке коммерческой недвижимости. По данным одного из них, компания выбрала два помещения: одно — в историческом центре Москвы, второе — внутри Садового кольца. Открытие намечено на 2021 год, знает собеседник РБК. Компания рассматривает площадки в существующих торговых центрах Москвы, утверждают еще два источника. Один из них говорит, что при «удачном раскладе» открытие может состояться даже в следующем году. Все собеседники РБК утверждают, что массовых открытий бренда ожидать не стоит, он будет развиваться точечно.

Представитель & Other Stories сообщила РБК, что «компания всегда рассматривает новые рынки, но в настоящий момент не готова что-либо подтвердить» [относительно планов по развитию в России].

Бренд & Other Stories существует с 2013 года. Под ним выпускается одежда, обувь, аксессуары, украшения, нижнее белье и косметика. На конец первого квартала 2019 года у бренда & Other Stories было 69 магазинов по всему миру. Под флагманским брендом группы — H&M — на конец отчетного периода работало 4420 магазина, у COS, также входящего в группу, — 272 точки.

Фото: andotherstories / Facebook

В отличие от аудитории магазинов H&M коллекции, представленные в & Other Stories, рассчитаны на любителей моды с достатком выше среднего, которые уже «переросли» одежду от H&M, отмечает Анна Лебсак-Клейманс, гендиректор Fashion Consulting Group (FCG). По данным FCG, в этой же ценовой категории в России работают такие бренды, как Massimo Dutti, AllSaints, Patrizia Pepe, Guess, Tommy Hilfiger, Vassa&Co и др. Как отмечает Лебсак-Клейманс, бренд & Other Stories известен и востребован, у него уже есть «ожидающая аудитория», но для масштабирования в этом ценовом сегменте необходимы большие инвестиции в маркетинг, поскольку в нем существует высокая конкуренция и именно этот сегмент серьезно сократился после кризиса 2014 года.