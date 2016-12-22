СМИ узнали об открытии первого магазина сети универмагов COS в России

Шведский ретейлер одежды H&M до конца 2018 года откроет первый магазин сети универмагов COS в торговом центре «Афимолл» в деловом центре «Москва-Сити». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на четырех неназванных консультантов рынка недвижимости.

По словам одного из источников газеты, COS могут открыть на месте магазина Forever 21. H&M пыталась выйти на российский рынок с брендом COS в течение пяти лет, но из-за жестких требований компании к помещениям ей не удавалось найти подходящего места. Об этом газете рассказала руководитель отдела торговых центров департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева.

По ее словам, стороны уже договорились по аренде, речь может идти о 4–6% оборота. В то же время в ТЦ «Европейский» или «Атриум» условия аренды могли быть менее выгодными для H&M. По словам Хакбердиевой, COS может открыть в Москве и Санкт-Петербурге еще два-три магазина.

Исполнительный директор департамента торговой недвижимости Colliers International Дина Постоленко отметила, что COS долгое время не мог выйти на российской рынок из-за экономической ситуации в стране.

О том, что H&M ищет помещение для открытия магазина COS в России, сообщали РБК в апреле 2016 года представители трех международных консалтинговых компаний в сфере недвижимости.

В августе 2017 года аналитическая компания Fashion Consulting Group отмечала, что в 2018 году рынок российской одежды должен вырасти не более чем на 5%. Об этом говорилось в сообщении, поступившем в РБК. При этом, по данным компании, рынок может вырасти на 2–3% в рублях в случае стабилизации цены на нефть, укреплении рубля и активном росте внутреннего производства. Согласно прогнозу «РБК. Исследования рынков», в 2018 году темп роста продаж одежды будет варьироваться в районе 0,7% из-за того, что в 2015–2016 годах произошло сокращение данного рынка.