Tencent подешевела на $20 млрд после решения КНР бороться с близорукостью

Стоимость акций Tencent Holdings упала на 20%, после того как власти Китая из-за распространения близорукости среди детей решили ограничить доступ к онлайн-играм. В результате Tencent лишилась статуса самой дорогой компании Азии

Фото: Aly Song / Reuters

Стоимость акций холдинга Tencent, которому принадлежат популярные сервисы онлайн-игр, на бирже в Гонконге упала 31 августа на 4,87%, опустившись до 340 гонконгских долларов за штуку. В результате рыночная капитализация Tencent опустилась примерно до 3,4 трлн гонконгских долларов, или примерно $433 млрд. За день компания подешевела на $20 млрд, уступив статус самой дорогой компании Азии ретейлеру Alibaba (капитализация около $462 млрд), пишет Reuters.

​Резкое падение стоимости акций холдинга Tencent произошло после того, как власти Китая решили ужесточить борьбу с распространением в стране близорукости.

В четверг, 30 августа, Министерство образования Китая потребовало от регулятора рынка ограничить выпуск новых онлайн-игр, ограничить время, в течение которого дети и подростки могут играть в них, и разработать систему определения возраста игроков.

Состояние основателя и главы Tencent Ма Хуатэна (также известный как Пони Ма) за последний день сократилось, по данным Bloomberg, на $316 млн и составляет сейчас $36,3 млрд.

Одновременно с акциями Tencent подешевели и акции других лидеров китайского рынка онлайн-развлечений.