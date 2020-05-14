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Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти»

Рязанский ЧОП, принадлежавший до апреля этого года «Роснефти», стал обладателем одного из крупнейших бывших венесуэльских активов «Роснефти» — Национального нефтяного консорциума
Роснефть ROSN ₽348,5 +0,14% Купить
Фото: Сергей Карпухин / Reuters
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

ООО «ЧОП «РН-Охрана-Рязань», принадлежащее «Росзарубежнефти», 13 мая стало владельцем доли 80% в Национальном нефтяном консорциуме (ННК), следует из данных ЕГРЮЛ. Через долю в этой компании «Роснефть» ранее участвовала в совместном с венесуэльской PDVSA предприятии, которое занималось добычей сырья в бассейне Ориноко.

ННК был создан в 2008 году российскими нефтяными компаниями. 80% в ННК принадлежало «Роснефти», 20% — «Газпром нефти». С 2010 года он участвовал в разработке нефтяных месторождений в Венесуэле с госкомпанией PDVSA. Вместе с венесуэльской компанией ННК создал совместное предприятие PetroMiranda с долями участия 60 и 40% соответственно.

О том, что «Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст имеющиеся там активы, стало известно 28 марта. «Роснефть» объявила, что ее активы в этой стране переданы компании, на 100% принадлежащей российскому правительству. Спустя несколько дней стало известно, что в день ухода «Роснефти» из Венесуэлы Росимущество учредило новую компанию — «Росзарубежнефть».

ЧОП «РН-Охрана-Рязань» был создан в 1999 году и до апреля 2020 года принадлежал «Роснефти». Он зарегистрирован в Рязани, по адресу: Южный промузел дом 8. Как отмечает «Интерфакс», ранее этот актив ничем не отличался от других ЧОПов, принадлежащих нефтяной компании.

Его уставный капитал составлял 250 тыс. руб., однако, как следует из данных ЕГРЮЛ, 30 апреля он перешел в собственность к «Росзарубежнефти». После этого его уставный капитал увеличился до 322,75 млрд руб. — это примерно столько же, сколько уставный капитал самой «Росзарубежнефти».

РБК направил запрос представителю «Роснефти».

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Фото: Каролина Кабрал / РИА Новости

В пресс-службе «Роснефти» продажу активов в Венесуэле объяснили желанием снять санкции, введенные США против дочерних структур компании за «работу в нефтяном секторе венесуэльской экономики». Речь идет о Rosneft Trading и TNK Trading International S.A. Специальный представитель Госдепа по Венесуэле Эллиот Абрамс заявлял, что США снимут санкции с Rosneft Trading, если получат доказательства, что компания больше не имеет отношения к нефтяной промышленности Венесуэлы.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: Роснефть, Венесуэла, Рязанская область, ЧОП, Росзарубежнефть
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