Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита

Там объяснили, что для упрощенной процедуры получения кредита под 0% необходимо было обратиться за личной консультацией. В этом случае пожаловавшейся в Facebook предпринимательнице пришлось бы заполнять меньше бумаг

Фото: Елена Шевченко / Facebook

В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа». Для получения такого кредита нужно максимум десять документов, а для компаний, выплачивающих зарплату сотрудникам через Сбербанк, — ни одного, сообщили в пресс-службе банка. Ранее о таком требовании в социальной сети рассказала предпринимательница из Санкт-Петербурга.

Речь идет о совладелице предприятия «Север-Метрополь» (производит и продает кондитерские изделия). На своей странице в Facebook она написала, что «Сбербанк уже месяц мучает списком необходимых документов из 32 пунктов (на приведенной в сообщении фотографии их 33), чтобы получить возвратный кредит из расчета 1 МРОТ на 1 сотрудника».

Запись в facebook пользователя Елена Шевченко

В пресс-службе Сбербанка на это ответили, что для тех компаний, которые не обслуживаются «активно» в этой финансовой организации, процедура действительно удлиняется, поскольку «необходимо провести все банковские процедуры андеррайтинга». Однако там указали, что в связи с непростой ситуацией существует упрощенная технология получения кредита, узнать о которой можно в ходе консультации.