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Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита

Там объяснили, что для упрощенной процедуры получения кредита под 0% необходимо было обратиться за личной консультацией. В этом случае пожаловавшейся в Facebook предпринимательнице пришлось бы заполнять меньше бумаг
Фото: Елена Шевченко / Facebook
Фото: Елена Шевченко / Facebook

В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа». Для получения такого кредита нужно максимум десять документов, а для компаний, выплачивающих зарплату сотрудникам через Сбербанк, — ни одного, сообщили в пресс-службе банка. Ранее о таком требовании в социальной сети рассказала предпринимательница из Санкт-Петербурга.

Речь идет о совладелице предприятия «Север-Метрополь» (производит и продает кондитерские изделия). На своей странице в Facebook она написала, что «Сбербанк уже месяц мучает списком необходимых документов из 32 пунктов (на приведенной в сообщении фотографии их 33), чтобы получить возвратный кредит из расчета 1 МРОТ на 1 сотрудника».

Запись в facebook пользователя Елена Шевченко

В пресс-службе Сбербанка на это ответили, что для тех компаний, которые не обслуживаются «активно» в этой финансовой организации, процедура действительно удлиняется, поскольку «необходимо провести все банковские процедуры андеррайтинга». Однако там указали, что в связи с непростой ситуацией существует упрощенная технология получения кредита, узнать о которой можно в ходе консультации.

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Фото: Замир Усманов / Global Look Press

«Пакет документов может составлять максимум десять наименований в зависимости от организационно-правовой формы организации, а в большинстве случаев меньше», — объяснили в Сбербанке.

Там также отметили, что в случае с Еленой Шевченко связались с ней и проконсультировали ее по поводу получения кредита по упрощенной процедуре. «Мы рассчитываем, что до конца дня клиент получит одобрение по своей заявке», — добавили в пресс-службе Сбербанка.

В банке также сообщили, что по данной госпрограмме на текущий момент им уже получены заявки на выдачу кредитов на зарплаты под 0% на сумму 42 млрд руб. Кредиты на сумму 21,2 млрд руб. одобрены.

В Сбербанке уточнили, что для зарплатных клиентов подобный кредит является предодобренным. Им для получения денег достаточно только нажать специальную кнопку в интернет-банкинге.

РБК обратился за комментарием к представителю Елены Шевченко.

Титов назвал неработающей систему выдачи кредитов под 0% на зарплаты
Экономика
Борис Титов

В конце марта правительство заявило о запуске пилотного проекта по кредитованию бизнеса при поддержке ЦБ. В его рамках пострадавшим от коронавируса компаниям предлагалось получить неотложные кредиты под 0% на выплату зарплаты своим сотрудникам. Первый зампред правительства Андрей Белоусов уточнял, что это будут кредиты, рассчитанные на полгода. Изначально ими могли воспользоваться малые и микропредприятия. Премьер-министр Михаил Мишустин потом пообещал, что программа льготных кредитов будет расширена на предприятия среднего и крупного бизнеса.

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Позже бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал эту систему «неработающей». По его словам, в середине апреля аппараты уполномоченных по защите прав предпринимателей в 29 регионах провели «контрольные закупки» по получению таких кредитов в отделениях 14 банков. В результате из 158 заявок от предпринимателей кредиты были выданы по шести. Еще пяти фирмам заявки одобрили, но ничего не выдали, а 132 заявки отклонили.

Авторы: Артем Филипенок, Евгения Чернышова, Майя Бобенко
Теги: Сбербанк, кредит
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