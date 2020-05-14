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Собянина попросили возобновить работу автосалонов в Москве

К мэру столицы обратилась ассоциация «Российские автомобильные дилеры», пообещав обеспечить безопасность клиентов и сотрудников. Представитель «Рольфа» сообщил РБК, что возобновление оффлайн-продаж существенно поможет отрасли
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Автодилеры обратились с письмом к мэру Москвы Сергею Собянину, в которм попросили разрешить возобновить работу салонов по продаже автомобилей. Об этом ТАСС сообщил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев. Представитель РОАД подтвердил РБК отправку письма.

«К мэру обратилась и ассоциация «Российские автомобильные дилеры», и отдельные дилеры писали от себя лично. Суть в том, что мы готовы работать с соблюдением всех норм, эта готовность подтверждается и открытием автосервисов — там все работает хорошо», — заявил Мосеев.

По его словам, столичные автосалоны полностью готовы обеспечить безопасность клиентов и своих сотрудников. Как отметил Мосеев, в ассоциации понимают, что обеспечение масками и перчатками принесет дилерам дополнительные затраты, однако такой вариант лучше, чем простой салонов. «Мы сейчас переделали места коммуникации с клиентами, чтобы увеличить расстояние между ними с учетом рекомендаций», — добавил он.

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Представитель крупнейшего в России автодилера «Рольф» сообщил РБК, что онлайн-продажи позволили автодилерам частично и временно заменить традиционные оффлайн-продажи в условиях, когда шоу-румы закрыты для посещения клиентов. Однако долго автомобильная отрасль в таком режиме работать не сможет, и обвал рынка в апреле был закономерен, отметил он.

«Дилерское сообщество уже обращалось к руководству регионов с просьбой разрешить автоцентрам возобновить работу шоу-румов, гарантируя соблюдение строгих норм безопасности. Наши сервисные центры в Санкт-Петербурге заработали еще в апреле, с 12 мая — в Москве и Московской области», — рассказал представитель «Рольфа».

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По его словам, в сервисных центрах неукоснительно соблюдаются все предписанные меры безопасности, включая социальное дистанцирование и перчаточно-масочный режим. «В работе шоу-румов мы также готовы обеспечить строгое соблюдение норм безопасности. Открытие шоу-румов для клиентов и возобновление оффлайн-продаж окажет отрасли существенную поддержку и позволит дилерам сократить свои убытки», — подчеркнул он.

Работа автодилеров в Москве была полностью приостановлена с 28 марта в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19. С 12 мая столичные власти разрешили работу по техническому обслуживанию автомобилей, однако запрет на продажу автомобилей по-прежнему сохраняется.

Авторы: Тимофей Дзядко, Михаил Юшков
Теги: автосалоны, Москва, коронавирус, Сергей Собянин
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