Собянина попросили возобновить работу автосалонов в Москве

К мэру столицы обратилась ассоциация «Российские автомобильные дилеры», пообещав обеспечить безопасность клиентов и сотрудников. Представитель «Рольфа» сообщил РБК, что возобновление оффлайн-продаж существенно поможет отрасли

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Автодилеры обратились с письмом к мэру Москвы Сергею Собянину, в которм попросили разрешить возобновить работу салонов по продаже автомобилей. Об этом ТАСС сообщил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев. Представитель РОАД подтвердил РБК отправку письма.

«К мэру обратилась и ассоциация «Российские автомобильные дилеры», и отдельные дилеры писали от себя лично. Суть в том, что мы готовы работать с соблюдением всех норм, эта готовность подтверждается и открытием автосервисов — там все работает хорошо», — заявил Мосеев.

По его словам, столичные автосалоны полностью готовы обеспечить безопасность клиентов и своих сотрудников. Как отметил Мосеев, в ассоциации понимают, что обеспечение масками и перчатками принесет дилерам дополнительные затраты, однако такой вариант лучше, чем простой салонов. «Мы сейчас переделали места коммуникации с клиентами, чтобы увеличить расстояние между ними с учетом рекомендаций», — добавил он.

Представитель крупнейшего в России автодилера «Рольф» сообщил РБК, что онлайн-продажи позволили автодилерам частично и временно заменить традиционные оффлайн-продажи в условиях, когда шоу-румы закрыты для посещения клиентов. Однако долго автомобильная отрасль в таком режиме работать не сможет, и обвал рынка в апреле был закономерен, отметил он.