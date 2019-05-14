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Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
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Эскалация торговой войны обрушила акции Tesla и других автопроизводителей
Акции Tesla после эскалации торговой войны США и Китая показали рекордное с января 2017 года падение за день. В минусе день завершили BMW и Daimler. Они являются крупнейшими импортерами автомобилей американского производства в КНР
Фото: David Zalubowski / AP

Повторная эскалация торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем сильно ударила по акциям американского производителя электромобилей Tesla Inc. На Нью-Йоркской фондовой бирже ценные бумаги компании за день упали в цене на 5,22% и завершили день на уровне $227,01 за акцию. При этом Bloomberg указывает, что минимально одна акция Tesla 13 мая торговалась по цене $224,5 (снижение на 6,3%). Такое падение агентство называет наиболее крупным для акций компании за день с января 2017 года.

Также именно Tesla, замечает Bloomberg, утянула за собой индекс мировых производителей автомобилей, который составляют эксперты агентства (в него входят 27 компаний). Он упал на 1,6% до самого низкого уровня за день с 7 января, указывают специалисты. Единственными компаниями, которые показали в этом индексе накануне рост, по их данным, оказались четыре японских автопроизводителя, торги акциями которых завершились еще до того, как Китай объявил о контрмерах пошлинам, введенным администрацией президента США Дональда Трампа в конце прошлой недели.

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Также в минусе день завершили немецкие BMW AG и Daimler AG. Обе они являются крупнейшими импортерами автомобилей американского производства в Китай. Их акции на Франкфуртской бирже упали в понедельник на 1,95% и 4,68% соответственно. Акции General Motors Co. тем временем потеряли 3,51%, а Ford Motor Co. — 2,89%.

Об ответном повышении пошлин на товары из США на $60 млрд Пекин объявил днем 13 мая. Тарифы начнут действовать с 1 июня. Трамп ранее поручил американскому торговому представителю начать процесс введения пошлин на практически весь импорт их Китая.

При этом автомобили, замечает Bloomberg, из составленного Китаем списка американских товаров, которые подлежали обложению пошлинами, были исключены. Предполагается, что на машины, уточняет агентство, будут наложены дополнительные тарифы в размере до 25%.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Tesla, автопроизводители
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