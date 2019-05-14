Эскалация торговой войны обрушила акции Tesla и других автопроизводителей

Акции Tesla после эскалации торговой войны США и Китая показали рекордное с января 2017 года падение за день. В минусе день завершили BMW и Daimler. Они являются крупнейшими импортерами автомобилей американского производства в КНР

Фото: David Zalubowski / AP

Повторная эскалация торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем сильно ударила по акциям американского производителя электромобилей Tesla Inc. На Нью-Йоркской фондовой бирже ценные бумаги компании за день упали в цене на 5,22% и завершили день на уровне $227,01 за акцию. При этом Bloomberg указывает, что минимально одна акция Tesla 13 мая торговалась по цене $224,5 (снижение на 6,3%). Такое падение агентство называет наиболее крупным для акций компании за день с января 2017 года.

Также именно Tesla, замечает Bloomberg, утянула за собой индекс мировых производителей автомобилей, который составляют эксперты агентства (в него входят 27 компаний). Он упал на 1,6% до самого низкого уровня за день с 7 января, указывают специалисты. Единственными компаниями, которые показали в этом индексе накануне рост, по их данным, оказались четыре японских автопроизводителя, торги акциями которых завершились еще до того, как Китай объявил о контрмерах пошлинам, введенным администрацией президента США Дональда Трампа в конце прошлой недели.

Также в минусе день завершили немецкие BMW AG и Daimler AG. Обе они являются крупнейшими импортерами автомобилей американского производства в Китай. Их акции на Франкфуртской бирже упали в понедельник на 1,95% и 4,68% соответственно. Акции General Motors Co. тем временем потеряли 3,51%, а Ford Motor Co. — 2,89%.

Об ответном повышении пошлин на товары из США на $60 млрд Пекин объявил днем 13 мая. Тарифы начнут действовать с 1 июня. Трамп ранее поручил американскому торговому представителю начать процесс введения пошлин на практически весь импорт их Китая.